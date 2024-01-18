港股跌跌不休，日前更駭然跌破1萬6千點關口，為14個月來首次跌破萬六點收市，整個金融市場一片哀號。與此同時，本港樓市持續尋底，每天都是各屋苑以跌破底價成交的消息，連藍籌屋苑都慘告失守。業主身家大蒸發，商界投資亦不會積極，港府口說振興經濟、做大蛋糕，但至今不見任何有效措施出台。

要救市的最直接方法，無過於為樓市全面撤辣。筆者身邊有不少朋友，他們稱得上為中產，手頭有一定現金，希望買多層樓為身家增值，希望換大一點的單位，將現有單位放租，或是想買樓收租。無奈現時受制於樓市辣招，名下持有第二個物業便會被徵以重稅，以致他們不敢入市。平時省吃儉用，現金寧願放在銀行收息，結果是消費市道持續不振，新樓和二手樓交投乏力，經濟陷入惡性循環。市民明明有錢，偏偏港府變相不許他們買樓，一聽就知荒謬。

樓市辣招推出已有十多年，期間樓市節節上升，是因為大環境使然，香港息口低，加上有背靠祖國的優勢，辣招根本無法壓抑樓市。詎料疫情襲來，內地經濟也有眾多不明朗因素，最致命是美國激進加息，種種原因令本港樓市大逆轉。目前炒風已然絕迹，負資產則不絕於途，辣招早就不合時宜。

儘管去年底的《施政報告》宣布減辣，但招數不湯不水，完全收不到刺激市道的效果，減辣後的兩周內，主要新盤的首日售出率只達到24.6%，而在第三季推出的主要新盤，首日售出率也只有73.9%。去年全年共有6幅地皮流標，史上最慘，以致港府今個季度不敢再推售住宅地皮，為十多年來首次。一節見則百節知，再不全面撤辣救市，經濟只會更慘不忍睹。《財政預算案》下月底發表，全面撤辣事不宜遲。