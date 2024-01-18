有傳媒形容台灣候任總統賴清德是美國三大危險朋友之一，意指其鮮明的台獨主張，可能令台海局勢更兇險難測，為美國與區內盟友製造更多麻煩，最壞情況更會引發戰爭，這是正在尋求連任，但被俄烏及以巴戰事弄得裙拉褲甩的美國總統拜登，所極不願意見到的。

至於另外兩個危險朋友，其一是「今日烏克蘭，明日台灣」的另一主角、烏國總統澤連斯基。喜劇演員出身的澤連斯基，自當選後一直無視俄羅斯警告，加速將烏東地區「去俄化」，又多次訛稱已獲北約批准加盟，不斷為俄國出兵製造藉口。戰事開打後，他對外多次虛報軍情，謊稱反攻在望，目的是爭取更多來自歐美的援助。對內他又打擊貪腐不力，令不少歐美的資金與軍備被人偷偷運走。最近美國疑似醒覺自己成了騙案主角，借故向烏國閂水喉。澤連斯基則走到瑞士邀請中國參與和平峰會，不知他是純粹搞笑還是想打人民幣的主意。

美國的第三個危險朋友為以色列總理內塔尼亞胡。近日有報道指他多次拒絕美國要求縮減戰事規模和增加人道救援，令拜登在國內外都備受批評，或被迫降低對以國的外交支持。但這樣可能會影響美國的猶太選民和金主對拜登及民主黨的看法，轉為支持過去更為親以色列的前總統特朗普。

比較這三位危險朋友，烏克蘭有的是外交道德高地，但是欠缺資金和軍備。以色列有錢也有軍備，欠的就是外交支持，而且還可用選票和競選經費來跟美國公平交易。台灣呢？錢不少，但也不算很多，軍備大多是美國的二手貨或次貨，軍隊更是出名無能怕戰，外交支持也愈來愈少，最慘是沒有甚麼可同美國交換，唯一價值就是阻撓中國發展，這樣的「損友」最容易被甩。