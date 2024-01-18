美國記者大衞‧K‧謝普勒曾說：觀察外交事務有時就像觀看一位魔術師，眼睛看着一隻手在戲劇性地揮舞，卻忘了另一隻手正在做更重要的事──一種不為人知的事。近年中國大國崛起，已經不再「韜光養晦」，而係主動發揮大國外交本色，喺國際舞台上盡顯光芒！呢，中國國務院總理李強赴瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會，受到高規格接待，喺開幕儀式，佢第一位上台發表特別致詞，就大會主題「重建信心」、中國經濟及人工智能（AI）發表意見，真係八面威風！難怪美媒指美方為此感到不安。

中國的外交事務，除了是位「魔術師」，一隻手在戲劇性地揮舞，另一隻手所做的事，卻廣為人知而並非「不為人知」，除了對俄烏戰事、以巴衝突擔當和平談判嘅角色外，中國特色大國外交，強調永不稱霸，堅持維護世界和平，未來之中國，將以更加開放、更有活力的文明成就貢獻世界。

這種「己欲達而達人」的思想，符合中國的傳統儒家思想，而中國面對世界的格局，則更上層樓；比之美國，一味要令自己偉大、優先，視野上中國廣闊得多，心態亦謙和不驕。對於俄烏戰事，烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克表示，中國需要參與結束俄烏戰爭嘅和談。好明顯，喺佢心目中，中國斤両勝美國多矣！

一葉知秋，美國喺國際上嘅重要地位，已然下降，連以色列總理內塔尼亞胡都不把美國總統拜登看在眼裏，也就難怪美國國務卿出使中東好幾次，中東和平不但得個吉，而且戰事外溢，美國與也門叛軍青年運動（又稱胡塞武裝）正面衝突之際，伊朗革命衞隊周一深夜發動大規模彈道導彈攻勢，狂炸伊拉克及敍利亞嘅敵方目標，標示中東局勢未來必定更亂！