正論：財赤難以修補　撤辣事不宜遲

「十年炒股兩茫茫，先虧車，再賠房，千股跌停，無處話淒涼。」近日本港經濟一片驚濤駭浪，尤以恒指急瀉最令人憂心忡忡，甚至有網民改寫蘇東坡《江城子》發出哀嘆，反映人心惶惶。跟港股一樣跌跌不休的，還有疲不能興的樓市。目前不論新盤還是二手樓的成交都非常慘淡，藍籌屋苑紛紛跌破底價。港官早前還放風急欲開徵資本增值稅，猶如雪上加霜，結果昨日急急改口，澄清無意開徵新稅。

目前本港財赤超過1千6百億元，儲備則跌至只有6千多億元，加上去年全年共有6幅地皮流標，慘烈情況前所未見，嚇得港府叫停今個季度的商住用地拍賣。港府向來極度倚賴賣地收入支撐庫房，如今無以為繼，「滅赤」不知何年何月才能達到。更有甚者，港府「好做唔做，不該做偏要做」，調高股票印花稅引發劣評如潮，去年《施政報告》不得不作出下調，惟去年11月完成立法程序並落實新稅率後，港股交易量依然毫無起色。實施新稅率後約一個月內，港股日均交易量只徘徊在1千億元或以下，慘不忍睹。

庫房乾塘，財金官員自是非常着急。新一份《財政預算案》即將於下月發表，收集意見期間，財爺竟然「隨口噏，當秘笈」，揚言開徵資本增值稅也在考慮之列。香港向來實施簡單低稅制，一旦開徵資本增值稅，勢必令唯一優勢也不保。摩根大通發表報告指，香港若然開徵資本增值稅，樓市勢必出現恐慌性拋售，對樓價構成進一步壓力，外界甚至憂慮出現斷崖式暴跌。屋漏偏逢連夜雨，港股跌破萬六點關口，創14個月低位，目前仍在一萬五千多點徘徊。在經濟情況危如累卵之際，若還不斷開徵新稅，市況將會惡化到甚麼程度，想也想得到。連競爭對手新加坡也不設資本增值稅，香港若偏向虎山行，無異於自掘墳墓。

正在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會的財爺終於知衰，強調香港短期內沒有條件開徵資本增值稅，必須考慮本港經濟情況，對資產市場、招商引資的影響，亦要維持本港低稅制吸引力；與此同時，爭議多多的陸路離境稅及消費稅亦被打消，表明不予考慮。今次作出明確表態，算是一錘定音，暫緩外界疑慮，但既然無條件開徵新稅，意味港府開源困難重重，面對財赤高企，拙婦又逢無米炊，當局還有甚麼板斧挽救經濟、增加收入？

在中美角力愈演愈烈、外圍不明朗因素不斷加劇的態勢下，可以毫不諱言，香港對西方資本的吸引力已大不如前，甚至不斷有西方資本撤資。財金官員揚言要吸引中東等新興市場的資金投入本港，大方向無疑正確，但現時仍是十畫未有一撇，難以一蹴而就。其實，要在短期內提振市道，刺激經濟，最直接方法莫過於為樓市全面「撤辣」，不再作出無謂的人為干預，同時將股票印花稅減至零，增加港股吸引力。這些舉措，幾乎已成為立法會所有政黨跨黨派的共識。

必須指出，不少香港人手頭上都有一定的資金，他們本身有自置物業，一直很想買多層樓投資，或出租，或換大單位，奈何受制於樓市辣招，名下擁有第二個物業被徵以重稅，惟有卻步。這類港人絕對不在少數，他們平時省吃儉用，一味將錢放在銀行收息，結果是消費市道持續不振，新樓和二手樓交投乏力，經濟陷入惡性循環。市民明明有錢，偏偏港府變相不許他們買樓，一聽就知荒謬。港府若全面為樓市撤辣，這類「準買家」的購買力得以釋放，樓市得以反彈，發展商才有意欲投地發展，經濟才有望回到正軌。所謂水至清則無魚，一味盲目壓抑早已不存在的炒風，墨守成規，故步自封，市道只會死多兩錢重。

不管怎麼說，樓市辣招推出已有十多年，期間樓價節節上升，是因為大環境使然，香港息口低，加上有背靠祖國的優勢，辣招根本無法壓抑樓市。後來疫情來襲，內地經濟也有眾多不明朗因素，何況美國激進加息，種種原因俱令本港樓市大逆轉。目前炒風已然絕迹，負資產絡繹於途，辣招早就不合時宜。香港疫後復甦已經不如預期，內地旅客又不願在港大手筆消費，樓股一潭死水，各行各業都在捱，既然撤辣是港府可以自主決定的事，那就事不宜遲，無謂再拖！