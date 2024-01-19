世界視線：中俄成霸權挑戰　西方編謊言打壓

西方國家過去一直相信它們的政治文化及道德價值有其優越性，並且標榜它是高尚及人道，帶來普世文明進步和經濟發展，也適合所有民族奉行。但踏入21世紀，這些已經愈來愈成疑問，然而西方政府不單止不承認出了問題，更千方百計掩飾、美化，處處呈現其經濟、政治及道德優勝的神話走向破產。

西方文明先以航海及軍事力量配合重商主義，在全世界掠奪殖民地及資源，出現過西班牙、葡萄牙、荷蘭及英國等殖民地大國，之後由英國帶領工業革命，繼而出現大英帝國、日本帝國、德意志帝國、納粹德國，以及法國、美國等工業和軍事帝國主義強國，它們之間卻因為爭奪利益和霸權，引發了兩次世界大戰，不但沒有帶給世界文明進步和經濟發展，更暴露了西方政府的霸權主義不單止會互相殘害，也使大部分其他國家貧窮落後及政治失控。

二次大戰後出現美蘇爭霸的兩極世界，由於核戰的威脅，令世界更不安全穩定，最後北約陣營瓦解蘇聯，成為單一霸主，使落後國家更加遭殃，例如兩次入侵伊拉克，911事件後入侵阿富汗，其後入侵利比亞，再顛覆敍利亞，而煽動烏克蘭更導致如今的俄烏戰爭。

不過，美國霸權的單極世界受到兩大挑戰，一個來自中國的崛起，證明美國的自由主義經濟透過金融財技控制把生產業外包，導致自身產業空洞化，加上過度消費，致出現巨大國家及社會債務，使中國的經濟規模和生產力快要趕超美國。另一個挑戰來自俄羅斯。北約主導下對俄羅斯的經濟制裁失效，軍事上亦無法利用烏克蘭做戰爭代理人，消耗俄羅斯甚至令俄國解體。

這兩個挑戰向全世界暴露了美西方霸權主義的衰敗，但如今美西方政府仍然無法接受失敗，正透過兩大謊言來掩飾，負隅頑抗，一是指摘中國的經濟發展壯大，是旨在建立霸權控制世界，中國不奉行西方民主自由制度就是原罪，完全抹殺了中國為人民謀福祉，以及幫助世界不少落後國家發展所作出的貢獻。二是指摘俄羅斯是罪惡化身，發動戰爭入侵烏克蘭，卻隻字不提北約如何步步進逼圍堵，甚至要解體俄羅斯。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻