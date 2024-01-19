中國去年GDP增長5.2%，可以說符合甚至超過預期，對一個如此龐大的經濟體而言，這個增幅委實不簡單，可見中國經濟韌力十足，整體向好回升的趨勢並沒有因為各種不利因素而改變。但奇怪的是，不管中國經濟表現如何，美西方照樣一面倒唱衰，內地A股和港股也照樣跌跌不休，原因何在？耐人尋味。

中國去年經濟增幅不如過去30年平均增幅，這是事實，但中國依然是全球經濟最大引擎，貢獻率超過美國、歐洲和日本的總和，這也是事實。在全球主要經濟體中，中國始終是表現最好的其中一個，尤其相對於暮氣沉沉的歐洲而言，中國可謂一枝獨秀。至於美國，近期經濟數字似乎還不錯，財長耶倫自吹「軟着陸」，其實不過是一陣虛火，主要靠加息吸引全球資金支撐，一旦進入減息周期美元強勢逆轉，資金另尋出路，經濟虛火是否還能維持下去，實在令人懷疑。美國國債規模已突破34萬億美元，以債養債能夠持久乎？

不管怎麼說，中國經濟表現優於全球絕大多數經濟體，是任何人都無法否認的事實。美西方集體唱衰中國，一是羨慕嫉妒恨，二是別有居心。美國嘴上不斷強調無意對華脫鈎，實際上每天都在推動脫鈎斷鏈，部分外資經不起威逼利誘而撤出中國，正是導致中國經濟受壓的原因之一。加上中國本身確實遇到各種問題，包括內房及地方債務危機持續發酵、民營經濟未能恢復元氣、內部需求仍然不足等等，也是拖慢復甦步伐的主要原因。

都說股市是經濟的晴雨表，中國經濟復甦步伐緩慢，股市受壓並不奇怪。奇就奇在最近的跌勢異乎尋常，美國股市屢創新高，中國股市則疲不能興，連帶港股也反覆尋底，表現甚至還不如一向不入流的印度和台灣股市，不是很不合理嗎？事出反常必有妖，A股和港股跌過了頭，固然有本身的原因，但主要還是國際大鱷在搞鬼。自從美西方集體唱衰中國經濟，美國總統拜登親自粉墨登場，國際評級機構穆迪從旁配合，內地和港股便遭遇巨大拋售壓力，若說只是巧合，三歲小孩也不信。

美西方目的很明顯，無非想通過做空中國資本市場，打擊投資者信心，阻礙經濟發展，以維護美國霸權。關鍵在於中國政府的態度，中國擁有強大經濟實力及龐大外匯儲備，反擊國際大鱷不過是舉手之勞而已。