叭兒狗往往比主人更嚴厲。加拿大雖然只是小國，但總理杜魯多似乎不甘當個寂寂無聞的小角色，隨美反華不遺餘力。早些年鬧出孟晚舟風波，中加關係跌到谷底，詎料低處未算低，最近加拿大政府又拾美國口水尾，點名逾100間中國、俄羅斯和伊朗的海外研究機構，指它們可能對加拿大國家安全和敏感研究構成威脅。

杜魯多老愛把中國等非盟友國家，一舉一動都說成別有用心，威脅國家安全，破壞民主制度，是耶非耶，加國政府從來沒有提出實質證據。例如每次大選，加拿大都會例牌指控中國干預，但究竟如何干預，說不出究竟。類似說法重重複複，沒有新意。君不見，選舉繼續舉行，杜魯多依舊執政。

跟澳洲一樣，中國跟加拿大從來沒有甚麼歷史恩怨，理應和平共處，只是西方白人國家自高自大，意識形態作祟，硬要將中國打成敵對關係，其實只是庸人自擾。澳洲在現任總理阿爾巴內塞上台後，第一時間修補中澳關係，早前訪華亦收到一定成效，據說不少產品可望短期內重新輸入中國。然而，杜魯多一條黑路走到底，至今仍認定跟中國不可能有合作。實際上，中國並非加拿大最重要的出口市場，中國僅佔其出口約4%，中加貿易關係不如中澳那樣密切，杜魯多恃着這一「優勢」，反華才會愈走愈前。

我本將心照明月，奈何明月照溝渠。加拿大對美國癡心一片，美國又是否相應回報？單是前陣子指控印度刺殺加國錫克教領袖，杜魯多一度擺出咄咄逼人的姿態，最終因為美國力撐印度，只能即時「謝皮」，灰頭土臉，現在提都不敢提。做美國走卒有辱無榮，美國只會將一己利益放在優先位置，當有需要的時候，任何棋子也可棄掉。