中國大陸對付台灣，是用孤立、圍堵戰略，就像剝爪子一樣，將寶島的邦交國逐一拔除。這種戰略固然有效，但所需的代價亦大，更會讓部分小國有機可乘，在海峽兩岸之間採取游離態度，進而不停苛索利益，讓你窮於應付。

台灣大選剛結束，支持台獨的民進黨人賴清德當選總統。選舉結果出爐後的第3天，太平洋島國瑙魯便宣布與台灣斷交。瑙魯去後，台灣邦交國只剩12個，若趨勢持續，恐怕很快便會跌至個位數字。乍看起來，這是北京一場漂亮的外交勝利，能夠在最適當的時候，給台獨分子一記耳光。不過瑙魯素來不大忠誠，國策經常搖擺，從中希望博取最大的利益。

1980年，瑙魯與台灣建立外交關係；到2002年，瑙台斷交，瑙魯改投中國大陸懷抱；但是3年過後，在2005年，又恢復與台的邦交關係。如此翻來覆去，瑙魯便贏盡了兩邊的好處，既然有此前科，難保將來不會重施故技。

要是更會耍手段的話，這類小國也不必當真棄北京投台灣，只消每隔兩、三年就提出威脅，說會考慮重新與台灣建立邦交，北京為保顏面，勢必盡力挽留，如此一來，所付出的代價定然不菲。立陶宛與台灣並無邦交，但台灣為了拉攏該國，據說近年已豪擲了約12億美元，這般大手大腳，在寶島之內，便惹來很多政界中人的非議。

前瞻未來，大陸對台灣的孤立戰略，固然依舊可行，但是實施起來，理應隨分隨力，不必太勉強，更不要讓某些小國有恃無恐，不斷提出過分的訴求。而台灣人大抵早有心理準備，邦交國最後可能只剩下三數個，但即便如是，對台島的實質影響亦不大，大多數選民也不會因此而影響自己的投票取向。