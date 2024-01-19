寧夏夜市舉辦「科目三」大賽，引起不少台灣民眾反彈，宣稱將會被大陸「舞統」；而近日抖音瘋傳許多疑似大選做票的視頻，也讓台灣學者憂心地指出，若再不控管抖音，年輕人會被洗成中國大陸喜歡的樣子，2028年也不用選了！

事情真有這麼嚴重嗎？不可諱言，「科目三」確實在台灣刮起一陣旋風，不僅大人小孩愛跳，就連派出所員警都特地拍了影片來跳。但跳個舞就會被統戰？過去台灣流行過抖肩舞，當時沒人認為會被美國文化入侵，南韓K-Pop在台灣也歷久不衰，結果有讓台灣年輕人想跟南韓統一？兩岸關係確實特殊，但要說跳個「科目三」就會被大陸洗腦，也未免對台灣年輕人太沒有信心了吧？

至於抖音上不斷推播的疑似做票影片，固然會讓年輕人質疑民進黨是否操弄選舉，政府也有必要出面解釋說明，但事實上不只抖音，IG、Google、臉書上也到處在傳播做票影片，怎麼就沒人認為應該去管制其他的網絡平台，偏偏針對抖音呢？媒體訪問了兩位學者，都對抖音憂心忡忡，但這兩位學者居然都是電機系教授！請問電機系的專業和抖音的關聯是甚麼？再搜尋一下他們過去的經歷，馬上就可得出他們其實都是獨派學者，顯然他們的評論，是基於意識形態，而不是客觀現實，那又有甚麼參考價值呢？

常用抖音的人都知道，儘管偶爾有政治類型的視頻成為熱搜，但真正熱門的，都是一些搞笑、演藝或是趣味類的視頻，批評的人平常真的有在用抖音嗎？獨派真正恐懼的是，年輕人經由抖音，了解大陸年輕人的想法，其實和台灣也沒多大差別，兩岸之間的隔閡就此降低，讓他們失去了操弄抗中保台的籌碼，這才是他們想要管制抖音的真實理由。