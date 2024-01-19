昨日講到美國有三個「危險的朋友」，包括烏克蘭總統澤連斯基、以色列總理內塔尼亞胡，以及剛勝選的台灣候任總統賴清德。雖然三者都有求於美國，但同時亦有各自的政治議程和盤算。有人更認為三人戀棧權位多於愛好和平，言行難以受控甚至不能自控，隨時會令美國及其盟友深陷經濟、外交與軍事泥淖。

有指中國也有三個危險朋友，而且三者都已經或有能力擁有核武。其一是指俄羅斯總統普京，他因為發動俄烏戰爭而被西方制裁及通緝，國家遭到孤立和圍堵，在全球只剩下中國、白羅斯及北韓等幾個盟友。但普京不像澤連斯基不斷向外國乞求經濟及軍事援助，俄烏戰事更某程度分散了西方用作反華的精力與資源，讓中國可從俄國入口更廉價的能源及其他貨品。

其二是指北韓領導人金正恩。「火箭人」最近又頻頻發狂，除了不時亂射炮彈和導彈，還聲言會修改憲法，正式放棄爭取南北韓統一，改以佔領「永遠敵人」南韓為目標。但是多數評論都認為，金正恩只是在撒嬌搶曝光，不代表真的有意發動戰爭。而即使兩韓爆發衝突，對中國亦未必弊多於利，一來可以讓盲目親美的南韓總統尹錫悅吃下苦頭，二來屆時中國多數只會循例勸和促談，不會像當年韓戰般派兵越過鴨綠江抗美援朝。

第三個危險朋友是指伊朗，但其實該國近年的外交政策已愈趨理性溫和，包括在中國促成下與親美的沙特阿拉伯復交。對於新一輪以巴衝突，就連美國都承認伊朗未有參與策動哈馬斯或也門叛軍青年運動的襲擊，反而伊朗本土就受到極端恐怖主義組織伊斯蘭國的恐襲。

總括而言，此三國未必是中國推心置腹的摯友，但至少也不是爛賭爛滾並要他人陪玩埋單的損友。