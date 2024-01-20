中東大戰似在所難免，或許美國要解決伊朗的長期威脅便是以烏克蘭戰爭的形式，與伊朗大戰。烏克蘭的例子裏，俄羅斯也不願作戰，但美國以烏克蘭來借烏東迫使俄羅斯出兵。美國一直視伊朗為中東的大患，兩伊戰爭、侵佔伊拉克，乃至在敍利亞啟動內戰，直接和間接的目的是希望以戰爭打敗伊朗，除此大敵，可惜一直未可如願。

美國在中東逐步退卻，主因是伊朗力逼。若能借當前機會，用以色列攻擊伊朗。一是完成以色列解除伊朗核武發展的威脅，使以色列的核武可震懾中東各國；二是打掉伊朗的勢力和發展機會。當然美國亦相信以聯軍形式，但北約受制於法德等的可能拒絕參與，不能如在烏克蘭那樣用北約的名義，聯軍形式便要動員全球猶太人，或支持以色列、反伊斯蘭教的人，亦會如烏克蘭那樣，由美以出錢，用僱傭兵作戰。

倘美以用全面戰爭的方法打敗伊朗，中東政局便大改，即使戰敗也不過如烏戰那樣形成久戰不下。烏克蘭拖垮不了俄羅斯，在中東大有機會拖垮伊朗，至少打亂中東的發展，包括沙特阿拉伯與伊朗的合作，阿拉伯與伊斯蘭國家的大團結。保全以色列，也使美國在中東還有重組力量的機會。無論如何，美國都會得益，關鍵便是伊朗會否被迫直接參戰，有俄羅斯前車可鑑，伊朗應該十分小心謹慎。

伊朗以外，與伊朗有長期合作關係，也希望在中東有發展機會的中國、俄羅斯、印度會靜觀其變嗎？

中俄印都不願伊朗受襲，中東大亂，但三國都缺武力介入，只會在外交層次 （更多在幕後行動）斡旋，能否有效？印度不敢觸怒美國，也太過投機取巧，參與有限。反而中俄特別是俄羅斯所在的利益較大。中東穩，俄羅斯便可南下。俄與伊朗、印度的國際南北交通走廊是俄羅斯出海大道，也是俄脫歐入亞的主道。從中亞、中東到東地中海地區的廣大領域，若俄羅斯能協助穩定政局，單單能源合作便可壟斷全球，當前和今後發展的潛力勝於沒落的歐盟。而中國亦以一帶一路來恢復歷史絲路的沿路繁榮，中國西向來抵銷美國的政治制裁。

中俄都會把中東和伊朗看作發展戰略的重心，必然極力阻止中東出現伊朗與以色列的大戰，抗拒美國的陰謀。只是它們會怎樣做？會否聯手一致行動？