最近朝鮮半島局勢緊張，隨時有擦槍走火的危險，南韓和北韓互指對方挑釁，其實最大責任還是在美國身上。若非美國不斷煽風點火，三不五時糾集韓日搞聯合軍演，而且派出核潛艇及戰略轟炸機耀武揚威，北韓的反應不至於如此激烈。平壤當局宣布廢除和平統一委員會，直接把南韓認定為「頭號敵人」，這意味着甚麼，南韓固然必須認真想想，美國也必須好好掂量。

常說光腳的不怕穿鞋的，北韓經濟實力當然不如南韓，但軍事實力顯然略勝一籌，近年全力發展核武和導彈，更是取得明顯進展。南韓總統尹錫悅揚言，如果北韓挑釁，南韓將加倍奉還。拿甚麼奉還？一旦爆發戰爭，北韓未必需要馬上動用核彈和導彈，只要萬炮齊轟，南韓即使有薩德系統也無法抵擋。如果美軍介入，北韓大不了來個玉石俱焚，尹錫悅千萬不要低估金正恩的決心，否則隨時落得片白茫茫大地真乾淨。

不可不知，北韓並非孤立無援，南韓有美國和日本撐腰，北韓也有中國和俄羅斯支持。在俄烏戰爭中，北韓向俄羅斯雪中送炭，支援炮彈和導彈，日後北韓若有需要，俄羅斯豈能不回報？美西方及南韓譴責北韓向俄羅斯提供導彈，揚言要予以制裁，這不僅是雙重標準，更是無理取鬧，他們可以向烏克蘭提供大量軍火，為何北韓就不能向俄羅斯提供武器？難道北韓和俄羅斯還怕西方制裁？

時代不同了，當年爆發朝鮮戰爭，美國還能打着聯合國名義組織17國聯軍介入，今天恐怕已沒有這種號召力。這次在紅海護航，美國要求眾多盟友參與，結果只有英國這個忠實附庸響應，可見美國登高一呼、應者雲集的時代一去不復返。老美不知時移世易，還在到處煽風點火，難道不怕引火燒身？

從俄烏戰爭到以巴衝突，從紅海亂局到半島危機，從南海風雲到台海惡浪，無一不是美國在搞鬼，說它是世界最大亂源，一點也不誇張。問題是，美國在俄烏戰場上鬥不過俄羅斯，在以巴衝突中勸不住以色列，在紅海危機中嚇不了也門叛軍青年運動（胡塞武裝），憑甚麼認為自己還能兼顧半島危機？憑甚麼還要插手南海和台海問題？中國外交部發言人曾勸告美方，還是要管好自己的事，手伸得太長，容易閃着腰。其實這不只是閃着腰的問題，手伸得太長隨時被斬。