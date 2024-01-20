中東局勢七國咁亂。美國早前重新將胡塞武裝列入恐怖組織名單，實施制裁，胡塞武裝隨即以無人機襲擊亞丁灣一艘美國貨船報復。美國面子掛不住，當然又要反擊，日前第5度對胡塞武裝發動攻擊，聲稱成功擊毀其據點內的多枚導彈，相信已大大降低其對紅海的攻擊力云云。

夜行人吹口哨，自我壯膽。美國的行動，其實反映它對胡塞武裝根本束手無策。美國最初拉攏英國一起攻擊胡塞武裝，兩個國家都是人命矜貴，武器價值連城，行動一次，所費巨大。反觀胡塞武裝膽正命平，人人同仇敵愾，視死如歸，加上背後有伊朗支持，心態上和成本上已截然不同。

更不必說，除非美軍入侵也門打地面戰，否則單靠空中攻勢，頂多摧毀胡塞武裝一些導彈，無法將之徹底消滅。但全世界都知，美國不敢打地面戰，皆因代價過於巨大，單是打了20年的中東反恐戰，損兵折將，耗費不菲，末了還落得狼狽撤出阿富汗，永遠為世人所恥笑。不打地面戰，紅海危機無法解除，美歐商船依舊不敢取道紅海。事實上，美國不斷警告胡塞武裝停止侵襲紅海，「最後通牒」發完又發，胡塞武裝則睬你都傻，這不是說明美國已經冇符是甚麼？

亂上加亂的是，伊朗日前以導彈和無人機攻擊巴基斯坦境內激進組織，巴基斯坦空軍其後反擊伊朗境內恐怖分子據點。伊朗的目標是遜尼派武裝組織正義軍，巴基斯坦則是瞄準分離組織俾路支解放軍，恐怕互轟陸續有來。

很明顯，由以巴戰爭引發的中東亂局一發不可收拾，美國半隻腳已陷入泥沼。最終會否引爆中東大戰，甚至惡化成第三次世界大戰，端視乎美國和以色列是否肯收手。然而，以色列肯定不會停，美國只能被牽着走。