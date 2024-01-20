20歲以下的香港人，相信大多數都未用過收音錄音機，更無法想像到，時至今日，這種小電器還有何用途。至於可攜式油桶，則不論歲數，絕大部分港人都不懂使用，甚至聽也沒聽說過。然而遠在歐洲的瑞典，近日不少人正陷於恐慌，他們紛紛搶購收音錄音機、可攜式油桶和露營爐具。這些物資都有一個共通點，就是當戰爭爆發、人們流落野外時，可用作維生或者接收和記錄訊息。

香港是福地，很多港人身在福中不知福，我們平時對戰爭的了解，大多只限於在書本、電視或者荷里活電影之中，但世界上不少地區的人，都受到戰爭威脅，有些正遭逢戰火洗禮，有些雖未被波及，卻擔心戰事已迫在眉睫。

早前瑞典的民防大臣博林說：「瑞典可能發生戰爭。」幾天後，該國的軍隊指揮官畢登講得更具體也更嚇人，他指出：「俄羅斯對烏克蘭發動戰爭只是一個步驟，並非最終目標，（俄羅斯的）野心是要建立影響力範圍，毀壞以規則為基礎的世界秩序。」簡而言之，博林是擔心今日的烏克蘭，會成為明日的瑞典。瑞典的軍事人員紛紛發出盛世危言，因此讓不少瑞典人感到憂心忡忡，進而瘋狂搶購物資，希望打起仗來，自己能更有求生能力。

不但瑞典如此，位於亞洲東北地區的南韓，似乎也感覺到戰爭的腳步正愈行愈近。北韓領導人金正恩已經明確表示，不會再視南韓人為同種同族的親兄弟，南北韓是兩個國家，而且是敵對國家。日前，北韓軍方剛進行了水下核武試驗，金正恩揚言，北韓將會揮軍統一朝鮮半島，過程中不排除會使用核武。世界不論東方西方，現時都正戰雲密布，相對之下，香港勉強算是一方淨土了。