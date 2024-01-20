被視為哈馬斯與真主黨的背後支持力量之一的伊朗，近日忽然向伊拉克、敍利亞以及鄰國巴基斯坦發射了導彈與無人機的攻擊行動，造成多人死傷。儘管伊朗宣稱這些行動都是針對伊斯蘭國與其他恐怖組織，但已經讓本已混亂的中東情勢更加詭譎難測。

聯合國安理會立刻譴責了伊朗的攻擊行為，伊拉克還召回了駐德黑蘭大使，但反應最激烈的卻是巴基斯坦，該國選擇「以彼之道，還施彼身」，向伊朗東南部的錫斯坦和俾路支省發動了「精準攻擊」 ，同樣造成了多人傷亡。而就如同伊朗宣稱之前的攻擊並非針對巴基斯坦，只是要摧毀遜尼派激進組織「正義軍」的據點一樣，巴基斯坦也回以錫斯坦地區藏匿了許多巴基斯坦分離主義分子，他們過去曾多次請求伊朗協助處理，但伊朗一直沒有採取行動，由於這些武裝分子持續殺害巴基斯坦人，所以被迫進行攻擊，巴基斯坦並不想與伊朗為敵，他們絕對尊重伊朗的主權與領土完整性。

其實伊朗與巴基斯坦長達900公里的邊界上，衝突一直不斷，原因是定居於巴基斯坦、阿富汗及伊朗交界的俾路支人，數十年來對被伊朗與巴基斯坦統治，卻沒有得到公平對待感到不滿，希望能脫離兩國建立自己的獨立國家。

在相互的導彈攻擊事件後，伊朗雖宣布召回駐巴基斯坦大使，並暫停所有高層訪問，而巴基斯坦卻呼籲大使不應回國。顯然對兩國政府來說，彼此對立破壞友好關係是沒有必要，巴基斯坦的攻擊只是對國內輿論的交代，只要伊朗沒有進一步的行動，兩國間的動盪應該能迅速平息。只是伊朗在中東紛亂之際，卻採取了這樣冒進的政策，未來地緣政治的亂局，恐怕不會輕易穩定下來了。