英國前首相卓慧思反華立場鮮明，去年5月訪問台灣時大放厥詞力挺台灣，並且呼籲建立「經濟北約」對抗所謂的中國大陸脅迫，令一眾台獨分子興奮不已。豈料日前外媒爆出卓慧思早前曾經致函游說英國政府出口武器設備到中國大陸，狠狠摑了台灣綠營一個耳光。

平心而論，卓慧思的行為很正常，也很符合英國人的特點。英國作為昔日的日不落帝國，在政治上一向精明算計，沒有倫理道德的包袱，例如當年聲言BNO只是旅遊證件，就是要推卸大批港人入籍英國的包袱，以免引起國內民意反彈。

前幾年英國政府拋出「5+1」方案，表面上歡迎香港人移民，但又要求申請入籍者需要在英國至少生活6年，期間不但不能享受福利，6年後也未必可自動入籍。英國這種操弄BNO議題的行徑，正好反映英國人的滑頭，一切以實質利益為優先考慮。

另一例子不得不提2014年中國倡議亞投行，英國帶頭打破美國反對，首先參與。英國政府雖與美國有着特殊關係，可也是精明商人。它盤算世界格局變化後認為中國市場對英國非常重要，於是在很多議題都尋找最佳位置來維護本國利益，而不會完全跟美國站在一起。這也是靈活的現實主義特色。

歐美不少政要卸任後，皆會周遊各地演說以賺取高額演講費。卓慧思去年僅擔任45天首相就黯淡落台，台灣政府以350萬新台幣邀請她赴台訪問，卓慧思拿了錢當然要做足戲支持台灣。

然而，當英國國內企業要求她做游說工作時，卓慧思又立即改口呼籲英國政府向中國大陸出口軍事設備。天下攘攘，皆為利往。天下熙熙，皆為利來。許多政客表面上大義凜然，實際上卻是私心驅使。卓慧思為利益變臉其實也很正常。