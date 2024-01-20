美國國務卿布林肯月初出訪中東多國，罕有地選擇以色列作尾站，目的是先行爭取周邊的阿拉伯國家支持美方的所謂和平計劃，然後才向以國游說以至施壓。

據報布林肯的計劃包括三部分，其一是確保以色列不會與黎巴嫩南部的真主黨全面開戰，以免迫使伊朗介入令戰事擴散。其二是以軍立即縮減在加薩中南部的軍事行動，並容許更多人道物資及救援隊伍進入加薩。其三是要以國正式、明確地支持巴勒斯坦建國，以換取沙特等國承認以國的存在及給予安全保證，以達致以巴和中東的永久和平。

對於美方的三點要求和建議，以方僅答應第一項，但堅拒放生哈馬斯（即縮減軍事行動及放寬人道救援）或支持巴人建國。以國總理內塔尼亞胡日前更表示，要確保約旦河以西的所有土地由以色列控制。即是現時由巴解等溫和巴人組織實行自治的約旦河西岸，也可能會被以方單方面改變現狀。有關做法隨時會將戰事與巴人難民潮擴散至約旦、敍利亞，以至伊拉克等東面諸國，擺明再摑了美國幾巴。

本欄早前已指出，當以巴戰事結束，極可能就是內塔尼亞胡及右翼利庫德集團問責下台之時，因此這位美國的「危險朋友」，有強烈政治誘因將以巴戰事進一步延長和擴大。

戰爭與暴力是會傳染的，而且速度可以很快。也門叛軍青年運動與英美聯軍在紅海大鬥法，伊朗與巴基斯坦以反恐為由互炸，最近連約旦也乘亂針對敍利亞南部的極端組織展開軍事行動，某程度都是由以巴戰事牽動。此外還有一直想剷除邊境親西方庫爾德勢力的土耳其總統埃爾多安，希望收復現正被伊斯蘭國及親美反政府軍佔領地區的敍利亞總統巴沙爾‧阿薩德，中東大混戰一觸即發！