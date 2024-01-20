踏入新一年，萬象未見更新，炮火卻日夜繽紛！老朽指中東戰火持續擴散。呢，也門時間周三晚上，美國再有貨輪喺亞丁灣水域遭也門叛軍青年運動（也稱胡塞武裝）以無人機襲擊，報稱無人受傷，可以續航。與此同時，美國中央司令部以對商船及美國海軍艦艇構成迫在眉睫嘅威脅為由，發動對胡塞武裝一周內第5次打擊，阻止發射一批已經上架嘅反艦導彈。美國已將胡塞武裝列為「特別認定全球恐怖組織」，看來，紅海仍有排炮聲隆隆，新一年，紅海翻騰變「怒海」，不知會延續到何時？

中東戰火延燒，且愈燒愈旺，除咗紅海危機加劇，伊朗和巴基斯坦亦牽入「仇殺」。先是伊朗反恐連續轟炸伊拉克、敍利亞和巴基斯坦，造成多人傷亡。巴基斯坦周二被伊朗發動越境反恐行動後，乃以其人之道還治其人之身，周四凌晨以無人機、火箭等武器空襲對方境內東南部地區，造成至少9名非伊朗人死亡，包括7名婦孺。這是1988年兩伊戰爭結束後，伊朗領土首次遭導彈襲擊。

一般分析認為，巴基斯坦和伊朗甚少為反恐而未經通知侵犯對方領土。伊朗襲擊巴基斯坦嘅近因，疑因正義軍上月高調襲擊該國錫斯坦-俾路支斯坦省一處警局，致11名警員死亡。亦有指伊朗尋求喺以哈戰爭背景下，以行動宣示其為中東領袖嘅目標，並抵抗美軍喺區內部署。巴基斯坦之所以大報復，疑因受國內政治壓力，不得不報復。中國外交部希望伊巴雙方保持冷靜克制，避免局勢緊張升級，中方願意為緩和事態發揮建設性嘅作用。伊巴各自對事態均小心謹慎，畢竟都稱對方為「友好」和「兄弟」之國，強調無意針對平民。是以老朽相信，中方若積極介入調停，可「相逢一笑泯恩仇」矣！