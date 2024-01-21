世界視線：新西蘭擬入聯盟　恐淪為美國棋子

新西蘭去年10月大選一個重要的爭論議題，是當時在野國家黨候選人盧克森提出，若他當選，會考慮加入「美英澳三方安全夥伴關係」（AUKUS），結果他勝選並組成中間偏右政府執政。總理盧克森於去年12月訪問澳洲，與澳洲總理阿爾巴內塞會談，更公開表示新西蘭有意加入AUKUS；而新西蘭政府亦表示會增加國防開支至佔GDP的2%，以及增加戰機和護衞艦。不過，盧克森聲言新西蘭仍然堅持無核政策，不會容許任何國家，包括美國、英國及澳洲（將來可能擁有）的核潛艇進入新西蘭水域，而新西蘭只會探索加入AUKUS第二支柱（Pillar 2）的可能性，包括分享情報、軍事科技及海空航行和救難合作。

其實，美國國務卿布林肯去年7月就公開歡迎及邀請新西蘭加入AUKUS，但遭當時面對大選、工黨領導的聯合政府婉拒；而身為「五眼聯盟」成員的新西蘭，一直都不積極加入。如今澳洲一些媒體就諷刺新西蘭新政府不請自來，更指澳洲和美國朝野基本上都支持其加入AUKUS，唯獨英國及新西蘭工黨不支持加入，使其蒙上政治不明朗的因素，一旦工黨再次勝選上台就會考慮退出。

此外，澳洲媒體亦諷刺新西蘭軍隊規模太小，就算加入也不會有貢獻，也諷刺紐方一直和中國關係密切，更在中澳交惡時明佔澳洲失去市場的便宜。然而，無論澳洲或新西蘭，其實都和中國經貿關係密切，和印尼及馬來西亞一樣，要小心翼翼看待與中美之間的關係。

不過，盧克森也被澳洲傳媒質疑是試探水溫，因為新西蘭若要加入AUKUS，須通過一定的程序，即使美、英、澳3國政府商議好接納，這項計劃也會在新西蘭國會引發爭論，新西蘭執政的黨派首先要建立共識，然後朝野會有激烈爭持。而最大的問題是，反對派會認為新西蘭不應加入美國主導的軍事聯盟，來幫忙威脅中國這個新西蘭最大也是重要的貿易夥伴。此外，加入AUKUS亦會使新西蘭的國防失去自主性。

事實上，不少新西蘭媒體及民眾都批評此舉是自找麻煩，究竟有甚麼國家會軍事威脅處於天涯海角的新西蘭？反之，若新西蘭當上美國的馬前卒，就恐怕會像第一、第二次世界大戰，要派紐國年輕人遠赴萬里外的戰場獻上性命！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻