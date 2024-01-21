在當前世界的大變局中，香港應該怎樣調整呢？

一是香港再不是跟隨英國、依靠美國，反而即使在「一國兩制」下，會面對美國為首的西方的不合理競爭，以至政治性制裁。與中國內地一起，香港不可能獨善其身。因命運與共，香港要從中國的大局考慮，來成全自己的小局。大利益、大原則上香港與內地是一體化，不能背叛。

二是香港融入內地，目的應是以香港的特殊條件，作積極的貢獻。而不是躺平，讓內地救香港的經濟，補貼香港的社會。更不是如英治時期或回歸初期那樣，佔內地的便宜，以香港的小利來破壞內地的大利。當今的變局是中國復興，西方維護它們的霸權和利益，必然針對中國。中國與美國以至與西方的矛盾不可解，只能做到分而治之，逐步減少和瓦解西方的敵對，保衞中國的復興。

在這樣的夾縫中，香港不能從敵，不應躺平，而是要參與中國的復興，扮演內地其他城市地區不能做的角色，作為中國開放對外的先行，利用與海外及西方的關係，作中國對外的仲介、引領和協調者。以往深圳作為內地學香港的試驗區，今後香港是作為全國應對外來挑戰、向外發展的試驗區。中國內地要加強開放，香港要更為開放。中國內地要防範外來風險，香港更要加強防範，防香港出現問題，防香港問題外溢內地，或海外敵對勢力利用香港破壞內地發展。

香港與內地總有一定的界限屏障。即在加快開放中，界限與屏障可數碼化，內嵌於體制之內，把開放與減低風險的防範、界限有效地結合起來，而不虧欠。這樣做需要香港與中央政府在制度、政策、措施上有大的創新，特別是在金融體系方面，也就是落實中央新的金融政策中的既加快開放金融，還要為實體經濟服務，不能反過來主宰和顛覆實體經濟。香港的金融管理離岸市場功能要徹底地改革。

在對外方面，香港也應帶領內地，在經濟、貿易、教育等來往作為內地的先行者。如在一些風險大的市場，包括西方不合理制裁的國家，香港利用中國地方政府的低調角色，先行開拓，建立橋頭堡，讓內地可有條件改進。例如在內地與不少國家的雙邊多邊文教協議中，香港要走先一步，替內地開路。這也要求香港創新知識，變為全國對外的知識中心，再把知識轉為優勢。