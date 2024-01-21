香港的財經及時事評論界，都有人被稱為「燈神」，意思是指他們臆測屢錯，不時會誤導讀者或觀眾。本地時評界最有名的一位燈神，早年已移居台灣，但每天仍不忘評論中港兩地的事情。在美國前總統特朗普任內，這位白宮主人將中國電訊設備商華為視作眼中釘，針對該公司，推出了一波又一波制裁措施。時評界的燈神先生素來反中，當年他聞訊後表現得十分雀躍，更大膽斷言，華為之路已走到盡頭，不出三數年，該公司定必死翹翹。

如今數年過後，特朗普亦已離任多時，華為公司非但沒有掛掉，反倒經歷過一番磨難，更能茁壯成長。時至今日，華為跟世界上市值最大的同類公司蘋果相比，蘋果公司能夠做到的產品，華為幾乎都能做到；相反，華為可以做到的，蘋果卻未必可以。華為生產5G機站，自主研發高端晶片，出產智能電視，推出自動駕駛系統，現正建構萬物互聯網絡，在在這些，都是走在蘋果之前，論綜合實力，世界上沒有一家同類企業，可以望其項背。

面對當前事實，燈神先生不得不承認，自己看錯了，近日更公開表示，華為創辦人任正非的能力，遠比自己想像中的厲害，他願意向對方寫個「服」字。在旁人看來，燈神先生雖然經常錯判，但他本人大多不肯承認，總愛找理由搪塞過去。看錯之後能夠直認不諱，更能表現得心悅誠服，今趟算是燈神先生少有的例外。我只能說，華為和任正非確是好樣的，他們憑實力，可以讓頑石也點頭。

華為參與研發的家庭乘用車，筆者早前有機會參觀過，以如此低廉的價錢，提供如此優質的設備，哈哈！我看後也只能效法燈神，寫個「服」字。