在競選時已宣稱要對印度採取強硬政策的馬爾代夫新任總統穆伊祖，顯然打算兌現他的競選承諾，不僅破天荒訪問中國，更對印度發出最後通牒，要求在3月15日前撤出所有駐紮在馬國的軍隊。

長期以來，馬爾代夫在經濟、糧食、醫藥與軍事上，都與印度有緊密聯繫，而印度也藉此將馬國列為自己的勢力範圍，排拒其他力量介入這個印度洋上的戰略要衝。但印度在對馬爾代夫事務上的強橫作風，多年來招致當地民眾不滿，這導致伊斯蘭強硬派支持穆伊祖的新政策，減少對印度的依賴，讓馬爾代夫更加走向世界。

為了達成目標，穆伊祖和中國發展全面戰略夥伴關係，還宣布計劃從土耳其進口食品、從歐洲和美國進口藥品，並表示符合國家醫保計劃條件的馬爾代夫人，可前往杜拜和泰國接受治療，而目前馬爾代夫人多選擇前往斯里蘭卡與印度。

對許多馬爾代夫人而言，穆伊祖的計劃雖然聲張了主權，卻顯得有點不切實際，因為馬國當然可以選擇從世界任何地方進口糧食與藥品，但這樣合乎經濟原則嗎？光是運費就會大大增加成本，這顯然違背了經濟原則。

印度明確想緩和與馬爾代夫的緊張關係，外交部長蘇傑生表示：「政治歸政治，我不能保證在每個國家、每一天、每個人都會支持我們或同意我們的觀點。」並且絕口不提是否打算撤軍，明顯想要以拖待變。但穆伊祖目前並沒有軟化迹象，他表示：「我們不是一個在別國後院的國家。我們是一個獨立的國家。」還強調：「我們也許很小，但這並不意味着你們可以欺負我們。」

馬爾代夫即將舉行議會選舉，這種反印情緒能否持續，就是印度勢力在馬國消長的關鍵。