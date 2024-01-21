踏入新一年，俄烏戰爭和以巴衝突仍未見到任何紓緩的曙光。另一邊廂，伊朗和巴基斯坦之間又相互越境空襲，引發國際社會對中東戰火向南亞蔓延的憂慮。當然，出現這種情況的機率暫時不太高。

此因伊朗與巴基斯坦目前攻擊的目標，都只是位於對方境內的恐怖分子組織：巴國的「正義之軍」及伊朗的俾路支解放軍。兩國皆強調尊重對方主權，出手是因為對方的恐怖分子組織威脅到本國安全，可見大家都有意為事件降溫。不過，伊、巴軍方互相空襲已炸死不少平民，若不盡快停火，不排除局勢會因為一些小意外而進一步擴大。

一直以來，中國往往被外界視為國際上的搭便車者，免費享受着美國霸權帶來的許多效益。例如中國多年來位居世界能源消費國的前列位置，維持石油運輸線的安全對中國來說很重要，目前美國對霍爾木茲海峽、馬六甲海峽等國際航道的保護，客觀上也減少了中國能源運輸受到海盜襲擊的風險。

然而，一個國家愈強大，它的國際責任也愈大。隨着美國國力下滑、中國國力持續增長，各界皆期待北京由以往的搭便車者，轉為承擔更多的國際責任。巴基斯坦和伊朗長期以來都是中國的友好國家，其中中巴關係是制衡印度的基石，中伊關係則是對抗美國霸權的一部分。中方若能調停兩國今次衝突，對中國的國際形象大有幫助。

事實上，伊巴保持友好關係也符合中國的國家利益，一旦兩國關係好轉甚至建立合作機制，共同應對區內恐怖主義，日後將可在一帶一路倡議和中國進行更好的合作。中國外交部發言人近日聲言，北京願意為緩和事態發揮建設性的作用，這番言論過於官腔和消極。北京當局應主動出手斡旋才對。