上回講到以色列總理內塔尼亞胡明摑美國幾巴，拒絕美方提出以巴和平方案，並暗示會將戰事由加薩擴展至約旦河西岸，隨時引發中東大混戰。以軍在加薩的屠殺暴行，已令拜登政府在國內外都備受壓力，若戰事進一步延長和擴散，對美國及其歐洲盟友的石油供應、經濟利益、難民問題，還有最重要的──拜登的連任大計，都會造成嚴重負面影響。

有報道指美國已準備好Plan B，會試圖「越過」內塔尼亞胡來實現其地區目標，而早前美國國務卿布林肯到訪以色列，除了與內氏會談，亦有與其他戰時內閣成員以至反對派領袖私下會面，以便在以國政府一旦易帥後，繼續推行其和平方案。但如果內塔尼亞胡堅拒下台，決意藉擴大戰爭來延長其執政，美國會否上下其手將他推倒呢？未必會去到發動政變，大量國民反對司法改革是一個藉口，國際刑事法院的通緝令也是契機。

另一邊廂，內塔尼亞胡也恨不得拜登落選下台，換上過往對以色列更為友好的共和黨及特朗普重新執政。因為特朗普任內先後承認了以色列對敍利亞戈蘭高地的主權，確認耶路撒冷為以國首都並將美國大使館搬遷至此，又促成以色列與阿聯酋、巴林、摩洛哥等多個伊斯蘭及阿拉伯國家建交，獲內氏盛讚他為以色列的最好朋友。

不過，過去的好朋友不等於永遠的朋友，尤其是對於容易見利忘義的人。據報在哈馬斯成功突襲以色列後，特朗普曾在內部狠批內塔尼亞胡未有做好軍事準備，理應立即問責下台，但最後被競選團隊說服暫不要將有關意見公開，以免影響國內猶太選民與競選經費金主的支持。若特氏成功重返白宮，他會否透過迫使內塔尼亞胡落台，來加快結束以巴戰事呢？