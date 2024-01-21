美國「登高一呼，山鳴谷應」嘅年代已一去不復返！如今係阿崩叫狗，愈叫愈走，冇乜國家肯聽佢支笛。呢，以色列與美國就加薩戰後問題鬧嚴重分歧，以國總理內塔尼亞胡近日聲言，佢已經告訴美國，反對喺加薩戰事後建立巴勒斯坦國，強調約旦河西岸以西所有土地，必須由以色列控制，包括加薩地帶，同時表明不肯縮減目前加薩戰事嘅規模。內塔尼亞胡不理會加薩戰事已造成2.5萬名巴人死亡，以軍進一步向南部汗尤尼斯發動襲擊。

內塔尼亞胡公開拒絕美國不斷推動嘅兩國方案，美國國務卿布林肯日前喺瑞士達沃斯世界經濟論壇年會上直言，若沒有通往巴勒斯坦獨立之路，以色列永遠冇真正安全。事實上，美國總統拜登亦一再表示支持兩國方案，之但係內塔尼亞胡一意孤行，如脫弦之箭，不理會拜登釋出嘅訊息！一葉落而知天下秋，老美喺以色列總理心中，完全可以「濕濕碎，放膽去」！再講吖！連也門叛軍青年運動（又稱胡塞武裝）亦無懼美國襲擊，攻擊亞丁灣美國商船，並且寸嘴指「能與美國直接對抗是莫大的榮幸」。胡塞武裝同時表示，中俄船隻喺紅海區域航行，不會受到威脅，對中俄可謂「畀足面」！

至於備受美國長期制裁嘅北韓，其最高領導人金正恩就更夠薑！北韓國防省日前宣布，已實施水下核武系統試驗，從而應對美日韓嘅軍事震懾。北韓去年3月首次公開研發及試爆水下核武消息，稱攻擊爆炸可引發超強力放射性海嘯摧毀敵軍艦隊。北韓的核力量，從陸、空延展至水下，外界猜測，海嘯系列核無人潛水攻擊艇，其實係可以搭載核武器嘅大型魚雷。點講都好，金正恩領導北韓就係要自強不息，不怕你老美恫嚇！