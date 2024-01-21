垃圾徵費原定4月1日實施，但愈臨近實施的日子，市民、物業管理公司和環保清潔業界，更多關注垃圾徵費制度在執行細節上的問題。特區政府日前表示，為了做好準備措施，垃圾徵費政策延至8月1日實施。筆者早前聯同環保清潔相關業界代表與環保署開會，從業界角度討論新制度下，垃圾處理不同環節的公司和其從業人員的責任和安排問題。不但業界擔心，很多市民也反映回收的配套設施未完善，給人「趕鴨子上架」的感覺。

環保署稱，垃圾徵費的原意是按「污染者自付」為原則，對全港所有住宅和非住宅（包括工商業界）棄置的垃圾按量收費。然而，對環保清潔業界而言，如果有住戶或商戶不願意配合，在收集和處理的過程中，從屋苑清潔工友、物業管理公司職員、物業管理公司、垃圾站的工友、環保車司機及工友，以至堆填區工友，他們可以怎樣處理？他們會不會背負額外的法律責任和風險？特別是在最前線的屋邨屋苑清潔工友，他們在薪酬未增的情況下，或須承擔垃圾分揀、向上司報告違規垃圾袋的工作，甚至有可能因疏忽漏報而負上法律和民事責任。

環保署用指定垃圾袋的方式，令筆者想起台北市。台灣居民和商戶處理垃圾，不是自行等垃圾車，就是到屋苑的垃圾收集站去倒，這兩種方式在管理上比較簡單。而內地不少城市也是由居民、商戶到小區的垃圾收集點去倒。但香港無論是公屋或是私樓，多是丟到各樓層的大型垃圾桶或垃圾房中，這方式就容易有漏洞，未必能切合「污染者自付」的預想。在欠缺監控下，便不容易找到違法的人，責任就轉到清潔工友和物管職員身上。另一方面，物業管理成本也因此提高，最終成本還是轉嫁至小業主和租客身上。如果物管公司在各樓層的大型垃圾桶都套上指定垃圾袋，屋苑便要額外支付一大筆開支，長遠而言，大家便不想自費用指定垃圾袋了！而「一袋兩用」未有全面化，也變相產生更多無法重用的膠袋，不利環保。

至於廚餘回收，筆者多次參與環保署舉辦、在社區內的廚餘回收活動。其實家中最需要天天清理的是廚餘，例如蔬果皮、肉類皮脂、蝦殼、湯渣等，都頗佔空間且容易有異味。但環保署過去太過集中於工商戶的工作，到最近才比較廣泛推動家居的廚餘回收，大家也未有廚餘回收的意識，廚餘回收機亦未普及。政府應先做到每座住戶和商廈都有一部廚餘回收機，給參與廚餘回收的居民每戶一個廚餘回收桶，而廚餘回收的積分，可以電子現金券方式換購日用品、垃圾徵費認可的垃圾袋或標籤。

要做好「污染者自付」，有效的監察、究責和集中收集都相當重要，可惜政府多年來對如何改變市民垃圾處理的方式，一直欠缺明確方向。筆者希望環保署利用這段時間，在垃圾徵費實施前，盡早完善所有配套工作，釋除市民和業界的疑慮。