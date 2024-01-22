世界視線：德極右密會曝光　政界爭議禁政黨

歐洲極右派興起，引發最大爭議性的是德國，特別針對在德東已有幾個市長被標籤為極右或右派民粹主義的德國另類選擇黨（AfD）。新近的民意調查顯示，德東的另選黨支持度是約32%，原本還在前一年領先的右派基督教民主聯盟如今支持度只有24%，社會民主黨只有12%，而綠黨及左翼黨均只有約9%支持。

過去一直標榜自己是大黨的基督教民主聯盟，完全被另選黨在短時間內超前，故此變得非常憂慮，特別是基督教民主聯盟的高層，首先是他們與執政三黨聯盟都相當堅決親美及支持烏克蘭抗俄，但結果被德東（較反美親俄）過去的支持者離棄轉投向支持另選黨，相信再繼續下去基督教聯盟的兩個黨派將被另選黨侵蝕，全國支持度由第一變成第二。

最令德國社會廣泛震驚的是，剛剛被臥底記者揭發去年11月在柏林外圍波茨坦市附近的一次秘密會議，與會有另選黨高層、基督教民主聯盟及議員、新納粹分子及富商等人士，聽取一些極右分子的「遞解」或「遣返」（Remigration）可達百萬計外籍人士的計劃，其中被遣返人士可分三類：尋求政治庇護、有居留權的外籍人士及有居留權但未能同化的公民。這些計劃中其實有一個只是英國驅趕非法移民的翻版，亦是想在非洲搞一片土地把要遣返的人士移到該地。

事件曝光後，基督教民主聯盟的重要人物開始鼓吹，要像過去西德最高憲法法院禁止極左及極右黨派一樣，審議及判決禁制另選黨。基督教民主聯盟這些人士、這種比中間偏右到激進左派都更激烈的反應，首先是要為自己黨內有成員參與該次密會洗底，高姿態表明黨內是一致抗拒極右，也藉此警誡有參與密會的黨內人士該黨強烈反對的立場。

不過，不少德國政府高層都對推動禁制另選黨表示疑慮，連政治立場中立的德國前總統高克（Joachim Gauck）及最近創「瓦根克內希特聯盟」的左翼人物瓦根克內希特（Sahra Wagenknecht）都反對基督教民主聯盟內部的姿態，首先是這樣利用憲法的做法，是要有足夠實質證據說明他們的顛覆性，今次會議不是政黨舉辦，政黨人物只是參與。第二是過去曾經被禁的都是極左及極右有暴力傾向的蚊型黨，如今倉促整另選黨是捅大馬蜂窩，只會招惹更多選民支持它！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻