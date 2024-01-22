昨日本欄談到，中國電訊設備商華為無懼美國制裁，只花了幾年光景，便浴火重生，在不少領域上，還一舉達到同業中的天花板。香港有一位時評人，素來被稱為「燈神」，他曾小覷華為，如今也坦言是自己看錯了，而且錯得離譜，他願意對華為創辦人任正非先生，寫個「服」字。

可以折服「燈神」的人，委實不多，而任正非也是少有的中國企業家，能夠使筆者心悅誠服。印象中，本欄過去從未點名稱讚過任何一位內地生意人，任先生是唯一的例外。2018年，任正非的女兒孟晚舟過境加拿大，加國政府抵不住美國壓力，遂以近乎是「莫須有」的罪名拘留孟晚舟。那時候，任正非承受兩面打擊，一方面華為被美國封殺，隨時有滅頂之災；另一方面愛女被拘，歸國無期，未來的歲月吉凶難料。

換作是旁人定然方寸大亂，面對傳媒更會咬牙切齒，將美國視為寇讎，但任正非不然，他在鏡頭前據事說理、不慍不火，講到美國政府以至蘋果公司，非但沒有口出惡言，還坦然承認，家人也會使用蘋果產品，美國人仍有很多優點值得學習。

中國傳統的智慧認為，量大者福大，意思是愈氣量寬宏的人，愈有福氣，觀乎任正非先生，正是如此。可惜，如今世界改變了，現代人普遍喜歡以怨報怨，就算不能用實際行動報復，最少也要把對方罵衰、罵臭。這樣做非但於事無補，反倒是在一點一滴折損自己的福德因緣。不信的話，且看過去香港的政界和評論界，有好幾位愛以罵人為樂，甚至是罵人為業的所謂名嘴，他們如今的果報如何？有的身陷囹圄，有的被迫遠走他鄉。真正福澤綿長，也能笑到最後的，往往都是大肚能容之人。