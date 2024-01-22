中國國家領導人近日在瑞士參加世界經濟論壇年會，期間會見了不少國家政要，並宣布給予瑞士、愛爾蘭等國免簽待遇。由此來看，今年仍是中國繼續開放、吸引境外旅客的一年。以往一直宣揚自己是聯通中外橋樑的香港，未來該怎麼走頗值得深思。

自從去年下半年開始，內地政府已經不斷擴大單方面免簽的國家名單，對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞等國家持普通護照人員都給予免簽政策，大力吸引境外遊客。正如文化和旅遊部官員上月所說，當局正在積極出台為期3年的「入境旅遊促進計劃」，為入境遊客提供更多高質量旅遊產品和更多便利化服務。類似的措施估計今年還會陸續有來。北京之所以不斷出招吸引境外人士來華旅遊，背後當然有原因，包括可以賺取外匯、刺激內需，帶動內地現在疲弱的經濟。另外，也可以通過增加民間人員往來，塑造中國對外開放的形象，進而擴大國際影響力等等。換言之，內地擴大對外開放已是大勢所趨。

香港過去自詡是出入中國內地的橋樑，有許多外商在港設立地區總部，然後出入中國內地投資。隨着近年美國動輒對香港揮動制裁大棒，加上未來外國人出入內地愈來愈方便，香港的橋樑角色已大大減弱，有必要重新定位，轉與內地城市合作做好大灣區，成為大灣區的龍頭城市。但不得不說，目前陸港兩地存在大門開小門不開的問題，如內地政府早就取消港人北上就業的限制，可居住內地的港人在內地辦事仍面臨不少困難，包括原本可線上辦理的業務變成要去現場辦理，甚至有人反映連某些網絡遊戲也打不了。看來特區政府的「內交」工作仍需努力，以加快完善融入內地的細則。