當美國及其歐亞盟友，先後被俄烏戰事、以巴衝突及北韓亂射導彈弄得手忙腳亂，中國內地則出乎部分人意料地，對台灣大選結果及菲律賓在南海的挑釁予以冷處理，並在短時間內低調、密集地在全球各地廣交朋友，先後接待及出訪了多個小國，猶如「密食當三番」。

這裏講的小國，並不僅指先後與中國建交，斷交，到最近又再復交的太平洋納米國瑙魯。首先是南亞島國馬爾代夫，馬國在去年底大選後，新政府決定放棄過往的親印度路線，改行親中政策，包括罕有地選擇出訪中國先於印度，並要求後者在指定限期內撤走駐紮當地的軍隊。

分析指出，馬爾代夫賴以維生的旅遊業深受疫情打擊，疫後的經濟復甦步伐緩慢，故希望向中國示好以吸引更多旅客和人民幣外匯，同時協助提升國內極為落後的基建設施，尤其是中國起得又平又快又安全的跨海大橋，將該國幾個主要島嶼串連。馬國土地面積雖小，但專屬海域龐大，對中國貨船以至軍艦在區內的航行、補給都很重要。

另邊廂，中國外長王毅剛結束了對非洲四國埃及、突尼斯、多哥和科特迪瓦的旋風式訪問。西方傳媒慣性將焦點放在四國對「一中」政策的表態，但當事各方則更看重經貿與基建合作，亦即中國「一帶一路」戰略的落實推展。與此同時，西非多個不獲西方承認的軍政府，最近先後轉投俄羅斯懷抱，令到與美國友好的非洲國家進一步減少。

面對中俄的非洲外交攻勢，美國隨即宣布派出國務卿布林肯訪問非洲多國。他月初才於中東跑了一圈，但一無所獲，未知今次出訪非洲會否也是白忙。王毅則已先後轉飛中南美洲的巴西及牙買加，直插美國的後花園。明日再談談中國的歐洲新戰略。