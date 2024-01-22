中東局勢失控，尤其紅海變「怒海」，美國連續數日打擊也門叛軍青年運動（胡塞武裝），惟成效不彰，反而引發對方報復反擊。多數評論都指出，以哈戰事係紅海危機之根源，只要以色列停止對加薩嘅戰事，胡塞武裝自會停止攻擊經過紅海嘅商船。之不過，問題係以色列唔肯聽美國支笛，對戰後嘅「兩國方案」嗤之以鼻，以色列總理內塔尼亞胡對拜登全不買帳，堅持要控制約旦河以西所有土地。

內塔尼亞胡日前表示，已向美國表明喺以哈戰事結束後不會容許巴人建國。拜登曾被記者問及喺內塔尼亞胡掌權下，是否冇可能達成兩國方案，拜登回應「並非」，指兩國方案有「多種方式」，相信如「獲得提供合適相關安排，以色列最終會接受」。然而，內塔尼亞胡辦公室一再發聲明，指內塔尼亞胡同拜登通電話時已表明反對巴人喺加薩建立政權，哈馬斯被殲滅後，以色列必須維持加薩嘅安全控制，以確保加薩不再對以色列構成威脅，這要求與巴人政權嘅要求有矛盾。說白了，內塔尼亞胡根本係想將巴人全部趕出加薩！拜登所謂「多種方式」或「以色列最終會接受」，依老朽看，只不過為自己嘅無力感拾回多少面子，內塔尼亞胡根本已當佢冇到！

與此同時，曾任以軍總參謀長嘅艾森科特在接受電視訪問時，公開批評不再信任內塔尼亞胡領導戰爭嘅方式，指所謂「要徹底擊敗哈馬斯的說法不切實際」，未將拯救人質放在首位，促請於數月內舉行大選，以扭轉目前民眾不信任政府的局面。拜登如昧於形勢，死要面子仍以為可以駕馭內塔尼亞胡也是不切實際，只會令中東局勢持續動盪，不如通過大選更有望趕內塔尼亞胡下台，重拾兩國方案，和平才會有一線曙光！