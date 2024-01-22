政府宣布原定於4月1日實施的垃圾徵費再度推遲，將採取分階段推行，4月1日先由政府場地先行先試，8月1日才擴展至公眾。我對再次延期表示失望，但亦理解政府的決定。自2021年8月立法會通過條例草案至今，已過了兩年多，惟近日官員解說政策時未夠清晰，市民仍感混亂、無所適從。政府應吸取經驗，利用押後4個月的時間，就垃圾收費的執行細節全力解說，釐清疑問及釋除市民疑慮。

近日市民的關注點之一，是部分物管或清潔公司用大型指定垃圾袋「包底」的做法是否可行，即若市民沒有用指定袋棄置垃圾，清潔公司可否用大型指定袋一次過裝起收走。有報道指，政府人員落區解說時表明做法不能接受，但政府後來又發文澄清，指法例沒有禁止「包底」，但政府不建議有關做法。儘管政府進一步解釋，所謂「包底」的做法是由清潔工「執手尾」，無用指定袋的市民仍有刑責。但政府前後說法不統一，毫無疑問導致公眾對政策理解混亂，打擊市民對政策落實的信心。我希望政府要有統一說法，向市民傳達簡潔、鮮明、「入屋」的訊息。我樂見政府宣布押後實施時，已表明日後會按實際情況，在實地拍片等，令市民更易理解。

近日另一討論焦點，是監管的難度。大廈住戶何其多，有人不守法偷偷棄置垃圾，難以找出「真兇」。加上前線清潔工人或物管公司並無執法權，如何監管？清潔工本身就是厭惡性的工作，日後他們可能還要「執手尾」，無疑是加重了他們的工作量和壓力。此外，當局擬推出具有定位功能的APP協助監管，讓市民舉報沒有使用指定袋棄置垃圾的人。我認為與其鼓勵鄰舍之間舉報，政府不如着力提高市民的環保意識。

事實上，港人整體的環保意識及回收知識仍有待提升，但提高公眾的環保意識應靠疏不靠堵。同樣都是利用經濟誘因，政府在2020年推出的「綠綠賞（電子）積分計劃」，通過資源回收獎勵市民，換取禮品受到歡迎，我自己亦有使用。不過，無論是「綠在區區」或是各類回收便利點、廚餘收集點，數量明顯仍然不夠，未能做到人人都方便。當局應該盡早增加各類回收配套設施，增加可回收的物品種類，並適當延長回收時間，尤其是重要節假日，便利市民做好回收，才能真正做到源頭減廢。當局亦可適當提高綠綠賞積分和增加兌換品，令市民體驗到回收可帶來「看得見的回報」，以更大誘因，令市民改變思維，養成重用、分類、回收甚至減廢的習慣。

另外，政府帶頭做實地演示，出發點是好的，不過政府辦公室的垃圾和家居垃圾始終不同，執行過程中衍生的問題亦不盡相同。希望政府充分利用這段時間加強政策宣傳解說和公眾教育，並因應新情況及時調整，令社會各個持份者更好配合，以便垃圾徵費在8月時可以真正順利推展。