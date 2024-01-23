世界視線：戰略自主外交盛　抗美可行團結難

印度實行戰略自主的外交政策，表面上承繼不結盟運動，實際上反映出印度的缺乏合作夥伴。在周邊地區，印度多的是敵而不是友。巴基斯坦與之仇恨解決不了，西北邊境領土爭執沒法克服。孟加拉也有宗教與政治衝突。印度東北邦不穩。對不丹、尼泊爾、斯里蘭卡，乃至中國，因想承繼英國帝國主義事業，欺壓、侵佔的態度不改，難以睦鄰。

印度企圖採遠交近攻政策，但沒有對外的軍事、政治與經濟力量，即使在印度洋地區印裔不少，卻沒法形成印度可借力印裔的勢力圈。西往阿富汗、伊朗、中東、歐洲，還是隔着巴基斯坦。循海路缺乏遠洋艦隊護航，印度的海運相對落後。因此，印度的外交政策沒有穩定的合作夥伴，也害怕受人所制，外交舉措便只短期考慮，就算與俄羅斯有長期軍火供應關係，還想靠攏美國，減少對俄依賴。戰略自主外交實際上是沒有方向和重點。

相對而言，西方結盟以外，國際上大國都從本國利益出發，尋求獨立自主的外交。不結盟運動便是以各國獨立自主為主，可惜一直以來還是和而不群，起不了集體力量的作用，反而給美國分而治之。不過，俄羅斯、中國、伊朗以至沙特阿拉伯等新興大國，發展之餘，對外擴張，與美國及西方勢力形成直接的衝突。

以往被動不作為的不結盟運動，對它們的外交沒有作用，它們便要發展出本身的外交戰略。由於新興，不甘心於附庸歐美，美國也不會對之平等看待，反而如日本、歐盟的例子，一切以美國利益為主，不惜犧牲歐日的發展。中、俄、沙特、伊朗都受美國的侵犯，如俄羅斯要脫歐入亞，沙特也被迫脫離美國自尋出路，中、伊更是美國的競爭（攻擊）對象，不鬥不休，它們的選擇，不是自主，便是結盟，結盟會限制外交的空間，也容易引發美西方針對，中俄沙伊便是如中國所強調，不結盟但可合作。

在美國陣營以外，非西方還是以獨立自主為主而缺乏長期合作，反因歷史因素，各自形成勢力範圍，如伊朗、沙特在中東，俄羅斯在前蘇聯，中國在周邊區域，各自發展，範圍暫可不重疊，故仍可在不少情況中合作。不過，當各新興國家力量進一步擴大，除侵蝕美國及西方的地盤外，會有相互衝突的機會，需要有比戰略自主更趨向於合作協調的外交戰略。

研究所所長 陳文鴻