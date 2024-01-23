正論：財政緊絀知進退　全面撤辣莫再拖

政府本年度財赤料逾千億元，經濟不景，樓市衰頹、股市不振是鐵一般的事實。自2019年反修例風波令社會動盪，香港多年來步入衰運，經濟未見有大起色，各行各業捱得頗辛苦。新一份財政預算案下月底發布，政府面對財政狀況惡化要如何開源節流，成為大家關注焦點。

議員江玉歡表示，根據人口推算報告，香港未來人口轉變巨大，出生率下降已到危險水平，而未來將倍增外來人口，因此預算案要就急速人口改變做好計劃和部署，要未雨綢繆，不能「臨渴先來掘井」。事實上，除了出生率下降，香港人口結構另一個轉變，是隨着移民潮湧現，財力較為穩健的中產階層大量流失，要未雨綢繆確實有理。

針對大型投資項目，議員指政府應該更加審慎看效益，用商業角度衡量基建是否吸引投資，又指如開展北都和大嶼，目前缺少市民、投資者和企業對香港的信心。而政府儲備每況愈下，庫房捉襟見肘，對於政府力推交椅洲人工島計劃，有議員坦言應暫緩，皆因計劃造價太高，一旦計錯數或通貨膨脹而超支，分分鐘要逾萬億元，是以認為應「先做北都，再謀大嶼」，兩者之間要做選擇。上屆政府提出人工島計劃時，並未有北部都會區概念，而當時人工島亦定為第三個核心商業區（CBD3）。不過，觀乎目前核心商業區如中環、金鐘；第二個核心商業區，即東九龍的空置率相當高，是以議員質疑現時香港是否需要有CBD3。

議員的憂慮不無道理，畢竟明日大嶼隨着「時易世變」，此一時彼一時，一本通書不能讀到老。現屆政府若再堅持要以天文數字填海造就「明日大嶼」交椅洲人工島，除了好大喜功，囿於「面子工程」，實在難有更好的藉口！正如有議員指出，北都計劃已開始進行，如洪水橋、新田科技城等項目，大嶼則只是研究階段。「行有餘力」再研究大嶼，不是更符合若財政緊絀時，應該要緩急先後，將力量集中發展北部都會區，並思考如何與深圳融合，尤其是推動新田科技城的發展嗎？

樓市衰頹，不少業主「蝕入肉」，息口持續高企，預計樓價將會再跌逾一成。政界及商界均不約而同，紛紛趁此時機呼籲政府全面撤辣，本欄及產評亦早已指出「炒風」已遏，樓市根本不再需要辣招。目前周期已經逆轉，因此所有樓市辣招在今時今日已然過時。有議員指出，相對2010年措施推出之時，當時市場物業供應少需求卻高，同時息口超低；反觀今天的大環境，息口創15年來最高，加上土地供應多需求減弱，辣招根本沒有需要存在的理由。政府理應多行一步，為樓市全面撤辣，令樓市回復到一個正常且無干預的市場。千萬不要等到樓價斷崖式下跌，堅持過時措施，錯過有力穩定資產價格和市場信心的時機，屆時才全面撤辣恐為時已晚！有議員指目前樓市沒有炒賣氣氛，建議全面撤辣且愈快愈好！旨哉斯言！