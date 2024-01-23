俄烏戰爭快滿兩周年，西方對烏克蘭的援助大縮水，當中美國拜登政府，因為受制於國會共和黨人的阻撓，一直無法批出新一輪援烏預算。拜登惟有老調重彈，危言聳聽一番，揚言國會一味卡關，「俄羅斯可能在幾星期內打贏戰爭，而最好的情況則是幾個月」。

今次這位老人家並無說錯，但也只算說對了一半。以目前態勢觀之，俄羅斯會獲得最終勝利幾無懸念，惟這個結果跟美國有沒有新一輪撥款未必直接相關。當然，若水頭充足，烏克蘭或可死撐多一時，然則最後還是會輸。君不見，這一年多以來，美國及其盟友對烏國的金援源源不絕，美國甚至已花掉過千億美元，包括670億美元的軍事採購資金、270億美元的經濟與民事援助，以及100億美元的人道援助。惟戲子總統澤連斯基領軍無方，接連敗北，以致巨額援助打水漂。

普京是何許人也，澤連斯基根本不在同一檔次，打輸仗是必然。蘇聯解體後，俄羅斯備受美國孤立和制裁，是普京帶領俄羅斯再次強大，躋身國際舞台，俄羅斯現時軍力位列全球第二，僅次於美國。若沒有普京，肯定無法做到。拜登急欲借烏克蘭打垮俄羅斯，甚至再搞一次「和平演變」，總之要迫令普京下台，可惜至今無功而還。反而因為美國帶頭打壓，促使俄羅斯與中國、北韓愈走愈近，北韓甚至向俄羅斯提供武器，換取俄方的衞星和導彈技術，南北韓敵對愈演愈烈，直接衝擊美國在亞洲的利益；而伊朗又因為跟中國交好，中、俄、伊、朝儼然成為一股強大的新興勢力，跟美國抗衡。

都說東升西降，說到底是美國自找。這個世界第一強國今不如昔，一味以窮兵黷武、逼人跪低的手段稱霸，許多國家敢怒不敢言，自然不得人心。