特區政府提出家居垃圾徵費計劃，原本打算在今年4月1日起實施，卻因為細節繁瑣、解說不清，引來社會上眾聲喧嘩，執行的官員隨即退縮，一退便退後4個月，暫定延至8月1日才全港實行。新措施選在4月1日推出，既然定好日子，說了做卻不做，如此決而不行，會大大影響特區政府的管治威信。

實施垃圾徵費計劃，政府已預告多時，在今年之前，社會一直甚少反對聲音，雖然算不上是全民共識，起碼也得到大部分市民的認同，不至於會被視為惡法。可是在實施前夕，市民質疑之聲突然紛至沓來，那是因為一眾官員對新政策的具體內容，解釋得不清不楚，但如今距離4月1日，畢竟還有兩個多月，官員們只要耐心講解，市民終究會明白，根本犯不着早早投降，主動將措施推後執行。

垃圾徵費不同於其他，是一項敏感的措施，之所以敏感，皆因有「垃圾」二字。目前特區政府已經十分弱勢，給人的印象是顢頇無能、動輒得咎。如今就連垃圾徵費這般簡單的政策，也無法有效推行，難免會予人口實，不少好事者可能趁機鼓動風潮，尤有甚者，便索性將「垃圾」二字，加諸特區政府頭上。

兩個多月的時間其實不短，且看新冠疫情期間，中央政府決定將武漢全城封鎖，然後分區管理，安排消毒工作、醫療服務、物資運輸、食物供應，以至其他一籮筐的事情，也能在數周之內辦妥，一切便已走上軌道。

反觀香港，本來距離4月1日，尚有悠悠六、七十天的時間，一眾官員卻連垃圾該如何棄置、回收，也沒信心闡析清楚，這般迎難而退，兩相比較，豈不丟人？