在去年募款餐券醜聞爆發後，原本支持度就不高的日本首相岸田文雄面臨重大危機，為了挽回民眾信心，岸田宣布安倍派與二階派，還有前岸田派的宏池會將解散，引發黨內不滿，麻生派與茂木派皆表示不會解散派系。

自民黨執政時的最低民調，是2009年7月麻生太郎內閣的15.1%，這導致自民黨在該年8月的眾議院大選落敗，淪為在野黨。而現在岸田文雄民調僅剩14.6%，這不僅是1960年有調查以來的最低紀錄，更顯示岸田已瀕臨倒台邊緣。

由於醜聞案令日本民眾對政黨派系強烈反感，高達八成人認為不應存在派系，為了回應民意，安倍派、二階派與宏池會陸續宣布將解散，但過去力挺岸田文雄的麻生派與茂木派卻認為，自己派系內沒有議員牽涉這次醜聞，不應為此解散，連黨內最小派系森山派也說：「本派現在沒被控告，甚麼也沒有。」顯然打算抗拒這次解散風潮。

對岸田而言，解散派系本身就是豪賭，若能一舉洗刷自民黨在人民心中的惡劣形象，那麼就能夠持續維持執政；但若因此產生內鬥，讓本就已薄弱的統治基礎更加動搖，那麼不僅岸田會下台，自民黨也可能因此再度失去執政權。

實際上，前外務大臣、現任黨團幹事長茂木敏充，就對內閣總理大臣的位子野心勃勃，想要藉派系的力量讓自己登上大位。現在岸田要解散派系，等於要茂木主動交出兵權，茂木當然不會同意，所以這次黨內三派很可能會跟岸田對幹到底。

自民黨的民調雖然比岸田個人高一些，也不過在21至24%之間，雖說兩大在野黨的支持度更糟，然而政治獻金醜聞加上內鬥分裂，內政外交都面臨困境的岸田，到底還能撐到甚麼時候？