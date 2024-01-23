菲律賓總統小馬可斯發文祝賀賴清德當選台灣總統，觸發中菲兩國緊張的關係再度升溫。中國外交部發言人直斥小馬可斯要「多讀讀書」，引起國際社會側目，西方輿論更批評北京此舉是公然羞辱他國元首，反映中國的戰狼外交又上升到一個新高度。但從另一個角度來看，中方如此「卑劣粗俗」，反映中菲關係已惡劣到外人難以想像的地步。

近來中國與菲律賓圍繞南海仁愛礁海域的爭端不斷升級，不過兩國在南海主權問題上有爭議其實不是新鮮事。北京最近一段日子加大向小馬可斯政府施壓的力度，主要是因為菲律賓的行為觸及到中國兩條底線。一是菲國不斷加強與美國及其盟友的軍事互動，令南海問題日趨國際化。例如菲律賓和加拿大剛簽署防務合作諒解備忘錄，日後可能會允許加軍在菲律賓演習。

二是菲律賓過往在台灣問題上一直很低調，不敢貿然刺激北京。小馬可斯的前任杜特爾特就說過，「沒有任何理由（因為台灣）與中國交惡，那將是一件最愚蠢的事」。可小馬可斯於賴清德一當選便打破慣例，罕有地在網上發文祝賀，並提到「台灣總統」一詞，顯示菲國企圖在中國的最核心國家利益──台灣問題上打主意。這是中國的大忌。事實上，菲律賓不久前剛同意增加美軍基地，已讓北京攻打台灣更加困難。菲方這次公然企圖以台制華，更令北京火上加火。

中國有一個外交特點，就是縱使與別國交惡，凡事仍然留一線，全力開罵時不會指名道姓，而是用「某些人」、「某些國家」代替。中國外交部點名批評小馬可斯，說明北京對小馬可斯已徹底失去信心，未來數年中菲關係只有更差，沒有最差。菲國在台灣問題上玩火，最終只會反噬到自己。