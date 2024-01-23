前文提到，踏入2024年不足一個月，中國的外交動作相當頻繁，包括與太平洋島國瑙魯復交，高調接待決定棄印親中的馬爾代夫領導人，派外長王毅走訪非洲4國推展「一帶一路」，然後再到訪美國的後花園巴西及牙買加。

對於近年反華呼聲高漲的歐洲，中國派出更高級的國務院總理李強，趁着到瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會，順道到訪首都伯爾尼與瑞士領導人舉行雙邊會談。李強之後再轉飛位處歐洲大西北的愛爾蘭，並給予瑞、愛兩國國民單方面免簽證入境中國作禮物。

瑞士及愛爾蘭都擁有悠久的政治中立傳統。當中瑞士是少數同時沒有加入歐盟或北約的西歐發達國家，過往以作為國際避稅天堂以至清洗黑錢中心而聞名和致富，但因歐盟與美國近年加緊打擊跨境避稅而經濟受挫，早前更受美國的中小型銀行擠提危機拖累，導致國內第二大銀行瑞信險倒閉收場。瑞士政府現正致力推動經濟多元化發展，包括增加名錶、藥物及奶類製品出口，發展高消費休閒旅遊業等。加上該國沒有甚麼重工業，與中國貿易衝突少，互補性強，因而一拍即合。

愛爾蘭雖為歐盟成員，但因位置偏遠及有天然海洋保護，故一直沒有加入北約。該國因歷史及北愛問題，以及因英國脫歐引發的邊境貿易爭議，與毗鄰的英國關係時好時壞。該國近年試圖走瑞士舊路，以低稅率吸引海外企業及超級富豪落戶，當中包括多家美國科網巨企，但很快又被歐美的稅務警察打殘。市值剛超越阿里巴巴的中國網購平台拼多多，去年傳出選擇以愛爾蘭作為其境外總部，相信是因為其稅制及獨立於英美的外交政策。估計在李強訪問後，會有更多中國企業考慮到當地投資。