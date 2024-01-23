中東戰火紛飛，尤其是美國與伊朗為首嘅「抵抗軸心」勢力，喺中東地區衝突升級，繼雙方喺紅海、亞丁灣一帶海域多次交火後，美方有份使用嘅伊拉克阿薩德空軍基地，上周六遭受彈道導彈及火箭混合攻擊，造成美伊兩國人員受傷。

上周六炮火猛烈，以色列、美國、伊朗及親伊朗武裝組織分別發射導彈、火箭，襲擊喺敍利亞、黎巴嫩、伊拉克、也門嘅目標。據報5名伊朗革命衞隊成員喺大馬士革被殺，成為以哈戰事爆發以來，以色列針對伊朗境外勢力最大宗攻擊，3人屬將軍級，其中職級最高嘅係伊朗革命衞隊旗下精銳部隊「聖城旅」，喺敍利亞情報部門嘅負責人奧米德瓦爾，負責伊朗喺敍利亞和伊拉克之間運送武器計劃；伊朗誓言報復。

伊朗捲入中東戰火，為複雜嘅局勢增添新危機！以哈戰事沒有停止迹象，即使以色列上周六爆發反政府示威，要求提前大選，將總理內塔尼亞胡趕下台；而內氏就一意孤行，對拜登一再提出嘅兩國方案嗤之以鼻，重申喺消滅哈馬斯後，以方必須維持對加薩嘅安全控制，明落拜登面，且堅決反對戰後建立巴勒斯坦國。

拒絕讓巴勒斯坦立國，除了以色列國內民眾抗議聲不絕，亦引發國際撻伐。聯合國秘書長古特雷斯直言拒絕接受兩國方案以及剝奪巴人建國嘅權利，都不能接受，只會無限期延長衝突。英國國防大臣夏博思亦明言內塔尼亞胡嘅立場令人失望，認為只有兩國方案才能解決以巴問題。美媒亦報道，美國、埃及和卡塔爾正推動以哈參與分階段外交進程，從釋放人質開始，最終達致以軍撤離並結束加薩戰事。之不過，現實係內塔尼亞胡已視權力為強烈催情劑，佢點會從陽台上觀察巴人嘅災難！