正論：通關便利限新年　恒常無休未有期

經過除夕煙花匯演，旅客滯留本港的慘痛教訓後，港府終於知衰，昨日公布農曆新年期間口岸服務安排，年三十至年初四，深圳灣及羅湖口岸會有特別通關安排，前者將實施24小時通關。農曆新年向來是出入境旺季，此舉便利市民和旅客，絕對是好事。然則，旅客不願留港過夜消費始終無解，且此舉只是特事特辦，何時才能落實更多口岸24小時通關，港府隻字未提。

高官隆重其事為新年期間的通關安排會見傳媒，表示與深圳當局商討後達成共識，年三十晚起一連5晚，深圳灣口岸24小時通關，羅湖口岸則在年三十晚及年初二煙花匯演當晚，延長開放至凌晨二時；港鐵東鐵綫會延長服務時間配合；城巴亦擬特設新路線疏導旅客，其他直通巴亦會增加班次。

眾所周知，剛過去不久的除夕元旦假期，有逾22萬旅客訪港。由於交通安排欠佳，無法疏導即晚返回內地的旅客，以致新年倒數及觀賞煙花匯演後，大批旅客滯留，其中在上水站，有不少旅客席地而坐，淪為「難民」。事件引發輿論嘩然，旅客怨聲載道，港府明知入境旅客眾多卻沒有及早作出交通安排，以致香港出醜人前，嚴重打擊旅遊之都形象，受盡千夫所指。

經一事，長一智。當局作出補鑊措施，在農曆新年作出彈性通關安排，總算亡羊補牢。然而，以港府做事一貫「倒瀉籮蟹」的往績觀之，農曆新年期間，尤其年初二煙花匯演過後，是否真的能夠安然度過，還有待時間驗證。何況深圳灣口岸實施24小時通關只是特事特辦，羅湖口岸更只有兩晚延長開放兩小時，究竟何時才會落實成為恒常措施，以至在羅湖口岸實施24小時通關，港府至今沒有交代。

事實上，目前只有皇崗口岸及港珠澳大橋口岸實行24小時通關，顯然不敷需求。更須強調，內地當局早前已提出中港應增加24小時通關口岸的安排，惟至今未有寸進，究竟是港府不積極，還是深圳方面有難言之隱，甚至是否人手不足所致，外界所知不多。在中央大力推行深港融合之際，港府內部一直有些人不願配合，往往陽奉陰違，結果只會導致香港競爭力無以為繼。

與此同時，農曆新年本為外遊旺季，通關更趨便利，港人北上勢必更熾熱；另一方面，內地旅客在港消費模式大改，不少人選擇即日來回不願過夜，也會對本港經濟復甦造成打擊。不少意見認為，香港物價驚人，尤以酒店收費高昂為甚，旅客覺得物非所值，自然卻步。問題是，香港租金貴、人工貴已成「死症」，對比深圳的價廉物美，根本無法「鬥平」吸客，新年檔期的市道會否更加水盡鵝飛，不由人不擔心。

姑勿論如何，今時不同往日，港深此消彼長，已是不爭的事實。部分港人至今不肯調整心態，只會白白錯失機遇。正如京官所說，機不可失，時不再來，在中美角力愈演愈烈的時期，香港惟有進一步融入內地，方是安身立命的上策。讓更多口岸實施24小時通關，不應再拖。