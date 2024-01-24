巴以戰爭在去年10月7日爆發後，以色列總理內塔尼亞胡迅速成立了戰時內閣，要聚合各方力量把這場仗打贏、打到底。這個戰時內閣包括內塔尼亞胡、反對派領袖甘茨、國防部長加蘭特；不管部部長艾森科特與戰略事務部部長德默爾則屬觀察員身份。

艾森科特曾經擔任以色列國防軍總參謀長，軍人出身，他25歲的兒子和一名姪兒上月初在加薩地帶陣亡。這位不管部部長近日嚴厲公開批評內塔尼亞胡，指他未有對以色列民眾就加薩戰況「說真話」，未將拯救人質放在首位，指他要「徹底消滅哈馬斯」是不切實際。

這位戰時內閣觀察員強調，只有與哈馬斯組織達成協議，才能令人質獲釋。他表示，「不再相信內塔尼亞胡，促請以色列數月內應舉行大選，決定內塔尼亞胡能否領導國家」；他說，「如果內塔尼亞胡不把人質問題列為優先事項，自己將考慮從戰時內閣辭職」。

眾所周知，內塔尼亞胡是猶太復國主義極右分子、極端分子，是一個瘋狂的復仇主義者和教派信徒。他執政十幾年，念茲在茲的就是帶着滿腔仇恨和偏執，要實現猶太復國大計，把巴勒斯坦這些「人形動物」趕走或殺戮。去年10月7日哈馬斯的襲擊行動，給內塔尼亞胡創造了難逢的機會，正好讓他可以大開殺戒，建功立業，有了這個目的，所有一切都可以棄之不顧。為此，世界輿論算甚麼？聯合國算甚麼？山姆大叔算甚麼？國內朝野壓力算甚麼？

內塔尼亞胡的固執和瘋狂已經不可救藥，然而要達到目的，單靠固執和瘋狂是遠遠不夠的，關鍵是他如果能早早一舉滅掉哈馬斯，還有可能。現在的情況是圍剿了3個多月，狂轟濫炸、精準打擊了3個多月，不但沒有拿下加薩、消滅哈馬斯，而且戰事擴大到紅海、中東，多國捲入，大國博弈，這些只會消弱以色列的力量，內塔尼亞胡日子難過，根基動搖，內外夾擊。