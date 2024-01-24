過去常說中國人喜歡吹牛，其實比起西方人還差得遠，特別是盎格魯撒克遜人，吹起牛來臉不紅心不跳，簡直令人嘆為觀止。英國國防大臣夏博思日前在一場公開演講中誇誇其談，聲稱和平時代已經結束，英國可以改變歷史進程，引領世界為和平而戰，從烏克蘭到中東，從南美到非洲，從網絡到太空。他還揚言2025年英國要派航母到日本，以牽制中國。

今時今日，美國政客也未必敢說要引領世界為和平而戰，而英國政客竟然口出狂言，未免太不自量力了。早在數十年前，新中國開國元帥彭德懷就宣告：「幾百年來，西方帝國主義列強在東方一個海岸上架起幾門大炮，就能征服一個國家的歷史一去不復返了。」今天夏博思還幻想派航母來牽制中國，是不是有病？還是忘了吃藥？

這些年英國不僅狂妄自大，而且歇斯底里，不惜工本發展各種武器裝備，又是建造航母和驅逐艦，又是研發激光定向能量武器，大有重現昔日輝煌的雄心壯志。可惜先生之志大矣，先生能力不足，英國國力每況愈下，產業逐漸空洞化，早就淪為二、三流國家，GDP甚至還不如曾經的殖民地印度，何德何能重現昔日輝煌？早前有英國媒體踢爆，英國空軍為了節省成本而不斷削減戰機數量，導致伊利沙伯女王號航母缺少三分之二艦載機。2021年該航母巡航印太時，除了向美軍借用10架F35B戰機撐場，還借用美國和荷蘭的驅逐艦和護衞艦，而英軍自己一架戰機更因起飛失敗而墜海，真可謂丟人現眼。請問，這種殘缺不全的航母如何牽制中國？

如果說美國人傲慢，英國人則不僅傲慢，而且死要面子。作為曾經的日不落帝國，過去英國確實擁有全球最強大的經濟、軍事、政治、外交和文化實力，惟隨着兩次世界大戰的消耗，英國國力迅速衰落，既失去了大多數海外殖民地和海外利益，也失去了歐洲和世界的領導權。加上近年脫歐瞎折騰，更是日暮途窮。然而，許多英國人不願面對現實，還在緬懷昔日榮光，還在幻想領導世界，實在可笑。

沒錯，爛船還有三斤釘，英國靠過去掠奪殖民地資源，積累了不少家底，即使不事生產也可以揮霍一段日子。怕只怕英國政府不自量力，明明沒有足夠實力，還要窮兵黷武，結果只能加速衰落，徹底淪為破落戶。