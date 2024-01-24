隨着美國佛羅里達州州長德桑蒂斯宣布退出共和黨總統候選人初選，改為支持前總統特朗普後，特朗普在黨內獨尊，餘下對手黑莉不成氣候，勢獲共和黨提名出選。目前特朗普民調仍然領先現任總統拜登，若11月大選仍是這兩老對決，特朗普回朝機會高唱入雲。此舉勢必牽動全球格局，包括美國跟歐洲的關係，以至俄烏戰爭如何收科。

眾所周知，「特朗普主義」就是孤立主義、美國優先。過去特朗普跟歐洲盟友關係欠佳，他甚至想美國退出北約，預料他再次上台後，美歐關係將趨向不穩定。曾揚言只需24小時就可結束俄烏戰爭的特朗普，過去跟俄羅斯總統普京很有一種「惺惺相惜」之感，相信普京也會樂見其再次執政。有傳普京去年底已想結束戰事，但有感特朗普回朝機會極大，挨至年尾美國大選結果出爐才跟美烏討價還價，所得會較大，因此決定加大對烏克蘭的軍事行動。

而一直跟隨美國支持烏克蘭的歐洲諸國，亦就着特朗普可能再次執政，紛紛各自謀算。事實上，別說美國對烏克蘭的新一輪撥款遲遲無法到位，歐洲亦不如一年前那麼慷慨，去年底歐盟對烏國支付了最後一筆數十億歐元的預算後，只明言會繼續支持烏克蘭，但何時才會再放水還未知，難怪澤連斯基心急如焚。

特朗普一直認為，北約諸國應該向美國付費，否則美國不應對北約負責。此亦增加法國總統馬克龍組建歐洲軍的決心，他近日又促國防工業轉型為「戰爭經濟」，為達到歐洲自主提速。歐洲和美國貌合神離，特朗普執政的話尤甚。很明顯，俄烏戰爭已經開到荼蘼，隨時因為他再次上台而匆匆落幕，試問歐洲又豈會繼續大手筆援助烏國？倒不如將預算留為己用，為國防作打算。