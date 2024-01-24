香港交易所行政總裁歐冠昇快將卸任，早前他出席一個經濟論壇，談到香港股市的表現，有點語出驚人。他指出，現時的投資者對港股缺乏信心，紛紛作「投降式」拋售。此君大抵言盡於此，他並無評論目前的恐慌性拋售是否合理。不少股民聞訊後，更加惴惴不安，可能都在暗忖：我是否也應該投降，加入沽售行列？

小股民該不該投降，或許應先回顧港股的歷史。很多人或許會以為，回歸後恒生指數跌至最低點，是在2003年的「沙士」期間。其實不是，2003年恒指的最低位是在8,300點左右，但1998年的時候更低，一度跌至約6,500點。筆者在恒指處於6,000多點時，並無持有股票，但當時有一幕記憶猶新。恒指跌穿7,000點的當天，一位初學炒股的同事氣急敗壞，一推門進入辦公室，就嚷着說：「聽說很多大型基金都在清貨，港股恐怕會跌落無底深潭！」

我聞訊後，馬上安慰並恭喜該同事，告訴他港股可能很快便見底，升市隨即降臨。要知道投資市場有賣家，就會有買家，有人辭官而去，也有人連夜趕考。當大型基金將股票沽盡，口中叨唸着要投降之際，請問那些股票都賣到哪兒去了？有能力在此時逆勢買入的，當然是更大型的基金，或者是更有實力的投資者。待至大量股票盡入強者手中，市場有鐵底托住，指數自然就要掉頭，甚至可能還會拾級而上。

1998年的大跌市，情況近似今天，不少投資者都是棄甲曳兵，如今就連港交所行政總裁也形容市場正上演投降式拋售，但身為小股民的，卻不一定要盲目跟風，不妨靜心想想，海量的股票不停沽出，究竟誰在接貨？這些人為何敢在此時接貨，難不成他們都是傻子？