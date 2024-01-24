美國和以色列是盟友，但在以巴爆發衝突後卻不時鬧出分歧，最近美國總統拜登主張巴勒斯坦在戰後建國，就遭到以色列總理內塔尼亞胡一口拒絕。美以作為價值觀相同的親密盟國，在該議題上尚且難以達成共識，可見巴勒斯坦要建國實在是難過登天。

目前世界大多數國家都支持巴勒斯坦獨立建國的「兩國方案」，可惜這個方案遇到的最大阻力，是事件主角之一的以色列。在以色列政壇，鷹派一向佔據主導地位，哈馬斯去年10月對以色列發動攻擊並造成逾千人死亡，更令愈來愈多以國民眾支持強硬路線。內塔尼亞胡的極右政府要保住執政地位，在主權問題上很難有妥協空間。

以色列憑藉絕對優勢的軍事力量，已全面控制加薩，要把已控制的土地歸還給巴勒斯坦，談何容易。更何況以色列拒絕兩國方案，也有國家安全方面的考慮。目前的兩國建國方案，是在約旦河西岸和加薩地帶建立一個獨立的巴勒斯坦國，這在地理上會把以色列攔腰截斷，而且會刺激以色列國內阿拉伯人的分離主義情緒，威脅到以色列的完整。

當然，美國作為世界上最大的霸權國，對以色列有一定的影響力。如果華府銳意推進中東和平進程，向以色列施壓，以國或許會有些讓步。近來中東戰火持續延燒，加上加薩死亡平民人數不斷攀升，拜登被迫要有所反應。然而，隨着下半年美國大選進入最後階段，拜登要尋找猶太人支持才有望連任，近來所謂支持巴勒斯坦建國的表態，也只是說說而已。至於另一位下任美國總統熱門人選特朗普，就更不用說，他一向支持以色列，女婿甚至是正統猶太教徒。不要說寄望特朗普支持巴勒斯坦建國，他能稍微同情巴勒斯坦人已經很不錯了。