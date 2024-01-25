中美關係最大最嚴重的管控風險，是軍事衝突風險；而軍事衝突最大最嚴重的風險，是在台灣問題上的風險。這個風險的責任方、挑起方，毫無疑問是美國。美國只要放棄干涉中國內政，放棄挑戰中國的核心利益，勿踩紅線，中美就不會發生軍事衝突。

但是，美國不作此圖，它就是要「特登」在台灣問題上挑戰中國的核心利益。挑戰台灣問題，是挑戰「中國核心利益中的核心利益」，挑戰中國主權，踐踏中國紅線，從而對中國形成軍事壓力；同時支持台灣分裂勢力「倚美謀獨」，一再測試中南海的耐性和容忍度。美國這樣做，當然要冒極大風險，不過為了「大國競爭」、遏制中國崛起、「阻嚇中國」威脅美國霸權，山姆大叔覺得值得。

更何況台灣這枚「以華制華」棋子，美國打磨使用了少說也有七、八十年，淵源很深，頻密無間，早已全面控制，用得十分順手，在第一島鏈處於最關鍵位置，美國絕不會輕易放棄。必要時，美國是會為「護台」和大陸拚一拚；這個可能性不能排除，相信美國對此也作好了準備。

中美一旦在台灣問題上發生軍事衝突，無非是三種層級和形式：一是美國利用其海空軍、基地和武器軍援台軍；二是出兵參戰，在台海乃至東海、南海和中國打場局部戰爭；三是戰爭擴大到各自本土，全面開戰甚至打核戰。第一種情況，美國會毫不猶豫地介入，大張旗鼓地介入。

第二種情況，美國要看第一種情況的發展和結果，決定第二種形式是否介入，箇中將涉及錯綜複雜、瞬息萬變、國內外矛盾尖銳衝突和某些偶然性因素的左右。

第三種情況更為複雜和難測，對中國而言，為了捍衞國家主權、領土完整，可以不畏任何犧牲拚到底；對美國而言，則不可能為了「護台」而和中國拚到底，它會知險而退、知死而退。然而，這也不是絕對，人類戰爭史上多的是瘋狂起來不顧一切的例子。