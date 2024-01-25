菲律賓總統小馬可斯於X平台祝賀賴清德當選「台灣總統」，引起軒然大波；大陸外交部發言人毛寧要小馬可斯「多讀讀書」，台灣這邊除了感謝小馬可斯，還反嗆「文明社會還是有一定的標準，越過標準下限就是無禮」，一個祝賀引發陸菲台混戰。

菲律賓外交部見事情鬧大，趕忙出來扮白臉，聲稱小馬可斯此舉是為了將近20萬在台灣的菲國勞工，並重申菲國支持一個中國政策。菲國防長特奧多羅卻針對毛寧狠嗆：「自甘墮落，做出如此卑劣粗俗的發言。」眼看雙方衝突情況升高，大陸也召見菲國大使表達抗議，似乎新的一波風潮又將再起。結果小馬可斯近日受訪時說：「台灣是中國的一個省。」強調菲政府遵守一中原則，不支持台灣獨立，對賴清德祝賀僅是出於禮貌。

短短一星期，賴清德就又從「台灣總統」變成了「台灣省長」。

蔡英文政府雖然用慣常的低調不回應處理小馬可斯的發言，但媒體與網絡上卻有許多人紛紛譏諷小馬可斯「縮了」，認為菲國的立場搖擺不定，但事實是菲律賓的立場清楚得很，那就是美國的立場是甚麼，菲律賓就採取甚麼立場！小馬可斯與菲國外交部、國防部看似立場迥異的發言，其實也不過是白臉黑臉，各取所需。

美國希望菲台拉近關係，所以小馬可斯要祝賀賴清德；菲國外交部不希望惹惱大陸，所以出面打圓場；菲國軍方為親美鷹派把持，所以要狠嗆回擊。而美國國策還是不支持台灣獨立，所以小馬可斯就說出台灣是中國的一個省，兼顧中美兩方的利益平衡。可嘆的是，民進黨平日誇稱捍衞台灣、守護主權，卻對台灣是中國一省裝聾作啞，顯然所謂「抗中保台」，就是個騙票宣傳罷了。