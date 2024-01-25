台灣早前完成總統和立委選舉，一如外界所料，賴清德順利當選。然而，賴清德真正的挑戰尚未到來，他在5月上台後，任內4年執政將遭到多重掣肘，可謂荊棘滿途。

首先，賴清德今次勝出雖然沒有懸念，可是在綠藍白三大陣營的角逐下，只能拿到558萬選票，得票率僅過40%，成為台灣近20年來得票數最低的總統當選人。賴清德的得票率偏低，除了被人恥笑有六成台灣人反對他，也成為了一種原罪。這對賴清德在黨內和黨外的威望是一種折損，稍有行差踏錯，都有可能被逼宮。

其次，在台灣立法院113議席中，三大黨誰也不過半。其中，國民黨的52席用來「搗亂」足矣；有8席的民眾黨則成為關鍵少數，可以左右大局。這種狀況對民進黨最為不利。因為民進黨是執政黨，要負責提出政策，但它在立法院的議席只有51個，意味日後推動政策十分艱難，須爭取到國民黨或民眾黨部分立委支持才能通過議案。如果三黨劍拔弩張、各不相讓，甚麼事都做不成，民眾只會批評民進黨無能。

值得注意的是，國民黨在藍綠之爭中總是輸在得不到年輕人支持。今次柯文哲的民眾黨異軍突起，蔡英文當年拿下的大量年輕人選票紛紛流向柯文哲。不得不說，這是賴清德未來最大危機。以前年輕人沒有選擇，民進黨做得再爛也只能繼續投給它，但現在有了選項，民進黨隨時會被取代。

最後，民進黨以前每次選舉都是靠炒作恐共而當選，這次雖然三連勝，可選民已對這個話題感到疲勞；加上美國面臨俄烏和中東雙線戰事的困擾，無力再在台海問題挑釁大陸。賴清德政府面對「抗中保台」牌逐漸失效，未來執政只會更加困難。