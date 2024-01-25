紅海局勢持續緊張，美國再度升級對也門叛軍青年運動（胡塞武裝）嘅打擊力度，當地時間周一深夜聯同英國空襲也門5個地方合共8個目標，試圖進一步削弱胡塞武裝襲擊紅海船艦嘅能力，包括首度攻擊地底設施。

對付胡塞武裝，美國可謂用盡九牛二虎之力。美國軍方官員透露，從空中、水面、水下發動打擊，使用25至30枚精確制導彈藥，涉及美國戰斧陸攻巡航導彈、航空母艦艾森豪威爾號艦載F18戰機嘅彈藥；英國則從塞浦路斯派遣4架歐洲颱風戰機。美國官方評估認為打擊成功，實現令胡塞武裝失去有關能力嘅預期效果。

打擊胡塞武裝力量，是否真如美國官員所言，達到預期效果？看來未必，若然真係咁掂，西方國家就不必提出「攻守兼備」嘅策略，並加派軍艦前去紅海增援。法國、德國、意大利應荷蘭要求，共同提出成立海軍任務保護紅海商船；意大利外交部長塔亞尼表示，新任務擴大現行法國牽頭嘅波斯灣霍爾木茲海峽海軍監視任務，任務期間可以喺自衞情況下使用武力。歐盟外交部長對計劃開綠燈，最快下月19日成立紅海海軍任務，法、德、意各派一艘軍艦。可見對紅海局勢嘅緊張未曾放鬆，美國以為「打擊成功」，大有可能又係「糟糕的誤判」，一如美國總統拜登無條件支持以色列對抗哈馬斯組織，致令中東局勢失控。

眾所周知，紅海變怒海關乎中國經濟利益。中國乃世界第一大貿易國，中國輸往歐洲嘅出口大約六成要通過紅海以北蘇彝士運河；至於來自中東嘅石油，逾半亦通過紅海，紅海危機一日不除，影響中國原油供應至大。關乎經濟發展，中國應不會坐視紅海變怒海，既然美英等國出手，中國自然樂觀其成。